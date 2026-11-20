Campfire Audio представила Cascara Mk2, обновлённую версию внутриканальных наушников с одним динамическим излучателем. Звук, по словам компании, сохранил характер оригинала, но настройку пересмотрели: высокие частоты стали мягче, чтобы наушники не утомляли при долгом прослушивании. Основой остался 10-миллиметровый излучатель с двумя магнитами, он установлен в корпус из акрила AAOI. Компания заявляет, что акустическая геометрия корпуса формирует отклик излучателя и обеспечивает глубокий бас, проработанную середину и детальные высокие частоты. Изменились и внешний вид наушников, и комплект поставки.

Корпус синего цвета, лицевая панель из нержавеющей стали обработана на станке с ЧПУ и отполирована вручную. Сопло тоже стальное, а кабель снимается благодаря разъёмам MMCX. Форма корпуса разработана по слепкам ушей, собранным для индивидуальных моделей компании.

У оригинальной Cascara было два варианта комплекта, Essential и Deluxe, а Mk2 сразу идёт с расширенным набором. В нём два синих кабеля Time Stream Chromatic с разъёмами 3,5 мм и 4,4 мм, кожаный кошелёк португальской ручной работы, сетчатый чехол, салфетка, инструмент для чистки и три вида амбушюр: две силиконовые и вспененные, в размерах S, M и L.

Наушники стоят 549 долларов.

Источник: HiFi PiG