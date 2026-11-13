Cambridge Audio научила активные колонки L/R измерять комнату через смартфон

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| Новость | Аудио и звук

Cambridge Audio запустила продажи ранее анонсированных активных колонок L/R M. Это более компактная версия флагманской модели L/R X, рассчитанная на установку на полке, столе или по бокам от телевизора. Одновременно для L/R M и L/R X вышло бесплатное обновление с автоматической коррекцией акустики помещения RoomMagic.

Автор: Cambridge Audio Источник: www.cambridgeaudio.com

Для RoomMagic нужны только приложение StreamMagic и микрофон смартфона или планшета. Приложение калибрует микрофон, измеряет звук в точке прослушивания и по этим данным строит корректирующий профиль. По словам компании, коррекция затрагивает низкие частоты, а середина и верх остаются без изменений. Можно выбрать одну из трёх кривых и подстроить силу коррекции ползунком.

В L/R M используются 28-мм твитер с камерой Torus, два 4-дюймовых НЧ-динамика и два пассивных излучателя по 4,75 дюйма. Суммарная мощность усиления составляет 300 Вт, звук обрабатывает 64-битный конвейер с DSP. Колонки соединяются друг с другом кабелем USB-C, он передаёт звук в формате 24 бита и 96 кГц.

Среди подключений есть HDMI eARC, вход для проигрывателя с головкой MM, Bluetooth, оптический TOSLINK, линейный аналоговый вход, USB Media, USB Audio и выход на сабвуфер. Платформа StreamMagic поддерживает Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay, Google Cast и Roon. Корпус выпускают в оранжевом, чёрном, белом, зелёном, синем цвете и из натурального ореха, снизу есть регулируемая светодиодная подсветка.

Автор: Cambridge Audio Источник: www.cambridgeaudio.com

Заодно обновилось приложение StreamMagic: в нём появились управление воспроизведением на экране блокировки, пошаговая настройка сети, таймер сна и тёмные VU-метры.

В Великобритании пара обойдётся в 1199 фунтов стерлингов, в Европе и США колонки появятся в декабре.

Источник: HiFi PiG

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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