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Музыкальный сервис Apple Music стал доступен в аудиосистемах Bluesound и других устройствах на платформе BluOS. После установки бесплатного обновления пользователи смогут запускать музыку непосредственно через приложение BluOS Controller, без постоянного подключения iPhone, iPad или Mac. Нововведение также позволяет объединять несколько устройств для воспроизведения музыки в разных комнатах.

Ранее подписчикам Apple Music приходилось передавать звук на акустику через AirPlay 2. Теперь достаточно войти в свою учетную запись в приложении BluOS Controller и выбирать композиции, альбомы и плейлисты там же, где управляются остальные музыкальные источники.

Обновление вышло 20 октября. Помимо продукции Bluesound, поддержка появилась у совместимых устройств NAD Electronics, PSB Speakers, DALI, Cyrus и Monitor Audio. Пользователям потребуется действующая подписка Apple Music, но отдельная плата за интеграцию не предусмотрена.

Новая функция пригодится и владельцам домашних аудиосистем из нескольких устройств. Например, можно включить один альбом сразу в нескольких комнатах или выбрать разную музыку для каждой зоны. При этом смартфон не нужно использовать в качестве постоянного источника звука: воспроизведением управляет само устройство BluOS.

Однако пока остается открытым вопрос качества передачи музыки. Apple Music предлагает записи без потерь в формате ALAC, включая аудио высокого разрешения до 24 бит и 192 кГц. Но разработчики BluOS не уточнили, доступны ли эти форматы при прямом воспроизведении, а также поддерживается ли Dolby Atmos Music.

Некоторые пользователи уже заметили, что BluOS отображает воспроизводимые композиции как AAC с битрейтом около 256 кбит/с. Пока это отдельные сообщения владельцев устройств, поэтому делать окончательные выводы о качестве звука рано.

Для подключения достаточно установить обновление и авторизоваться в Apple Music через BluOS Controller. Дополнительное оборудование не требуется. Владельцам старых моделей и устройств других производителей следует предварительно проверить совместимость с новой версией программного обеспечения.

Источник: Ecoustics