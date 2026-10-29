Более мощные басовые эффекты без громоздкого корпуса: ASCENDO представила модуль THE MULE 10 для домашних кинотеатров

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Компания ASCENDO представила необычный басовый модуль THE MULE 10 Kick Woofer для домашних кинотеатров. Его задача заключается не в воспроизведении самых глубоких звуков, а в усилении резких басовых эффектов. Устройство должно передавать физическое ощущение от ударов и других динамичных сцен, дополняя обычный сабвуфер.

Изображение отредактировано с помощью ChatGPT Автор: ASCENDO Источник: www.aia-cinema.com

В основе новинки лежит 10-дюймовый динамик с диффузором из углеродного композита. Заявленная мощность составляет 2500 Вт, а при пиковых нагрузках она может достигать 5000 Вт. При этом глубина корпуса не превышает 102 мм. Благодаря такой конструкции модуль можно встроить в стену или потолок, не выделяя для него много места. Также предусмотрена возможность установки между стойками с расстоянием 406 мм.

Модуль не рассчитан на самостоятельную работу в качестве полноценного сабвуфера. Он должен использоваться вместе с основной акустикой и отдельным источником глубокого баса. Например, модуль может дополнять колонки ASCENDO серий THE5, THE6, THE10 и THE12, усиливая низкие частоты, с которыми они справляются хуже. Для работы потребуется внешний усилитель и настройка разделения частот между компонентами системы.

Еще один вариант применения предполагает размещение динамика рядом с креслами зрителей. В этом случае басовые эффекты будут сильнее ощущаться непосредственно во время просмотра, без необходимости увеличивать громкость всей акустической системы. Кроме того, устройство совместимо с системами на основе Dirac Live ART, которые используют несколько динамиков для управления акустикой помещения.

Производитель предусмотрел разные варианты крепления, упрощающие размещение модуля в стенах и потолках. Однако для получения нужного результата необходимо правильно настроить оборудование и согласовать его работу с остальными компонентами домашнего кинотеатра.

Новинка уже поступила в продажу через авторизованных дилеров компании. Стоимость устройства составляет 3000 долларов США.

Источник: Ecoustics