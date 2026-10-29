Более глубокие басы и коррекция звука под помещение: Steinway & Sons представила акустику Model O для жилых комнат

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Компания Steinway & Sons представила обновленную напольную акустику Model O, рассчитанную на использование в обычных жилых помещениях. По сравнению с версией 2018 года производитель переработал конструкцию корпуса и систему воспроизведения низких частот. Еще одна особенность модели заключается в том, что ее можно размещать близко к стене, не отказываясь от полноценного звучания.

Автор: Steinway & Sons Источник: steinwaylyngdorf.com

В основе обновленной акустики лежат два 6-дюймовых динамика с алюминиевыми диффузорами. Ранее в этой части конструкции использовался один излучатель. Кроме того, внутренний объем корпуса увеличили на 80%, а расположенный сзади пассивный излучатель сделали крупнее. По замыслу разработчиков, эти изменения должны обеспечить более глубокие басы и расширить возможности акустики при воспроизведении громких и динамичных музыкальных фрагментов.

За высокие частоты отвечает излучатель AMT, который применялся и в прежней версии Model O. Он предназначен для точной передачи тонких деталей звучания.

Отдельное внимание уделено взаимодействию колонок с помещением. Их конструкция рассчитана на установку рядом со стеной, которая участвует в усилении низких частот. Дополнительно используется RoomPerfect, система цифровой коррекции звука, учитывающая акустические особенности комнаты. Для ее работы необходимы совместимые усилители и процессоры бренда. Подключить новинку к произвольному усилителю, как обычную пассивную акустику, не получится.

Внешне модель сохранила фирменное оформление с лакированным корпусом и декоративными элементами на передней панели, напоминающими струны фортепиано. Покупателям предложат разные варианты отделки, включая золотистые детали и шпон под дерево.

Производитель позиционирует новинку как решение для тех, кто хочет установить дорогую напольную акустику без необходимости выделять под нее отдельную комнату. Продажи новой версии начнутся в ноябре. Стоимость стереосистемы составит от 40 500 долларов США.

Источник: Ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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