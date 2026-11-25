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Обычная Bluetooth-колонка превращается в полноценную стереопару без покупки отдельного усилителя и ресивера. Японская Victor предусмотрела в модели SP-WS02BT специальный режим объединения двух устройств: одна колонка становится левым каналом, вторая — правым. Переключение выполняется отдельной кнопкой на верхней панели.

Но и одна SP-WS02BT устроена интереснее большинства компактных беспроводных колонок. В корпусе шириной 20,8 см установлена двухполосная акустическая система с тремя излучателями: 14-ваттным низкочастотным динамиком и двумя твитерами мощностью по 3 Вт. Сзади находится пассивный радиатор, который помогает воспроизводить низкие частоты.

Корпус получил отделку из натурального дерева, масса устройства составляет около 820 г. Колонка поддерживает Bluetooth 5.3, кодеки SBC и AAC, а также проводное подключение через AUX. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов воспроизведения. На японском рынке Victor SP-WS02BT стоит 19 800 иен.

Источник: victor