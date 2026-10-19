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T+A представила беспроводные наушники Solitaire T Pro с поддержкой Dolby Atmos и обновленными аудиоформатами. Модель получила обновленную беспроводную платформу, но время работы без подзарядки оказалось меньше, чем у предшественника.

Одним из главных изменений стала поддержка пространственного звука Dolby Atmos и отслеживания положения головы. Эти функции позволяют создавать более объемное звучание при просмотре фильмов и прослушивании совместимого контента. Для беспроводного подключения используется Bluetooth 6.0, а список поддерживаемых форматов пополнился LDAC и aptX Lossless, которые предназначены для передачи звука с высоким качеством. При этом доступность отдельных кодеков зависит от источника звука.

В основе новинки остались 42-миллиметровые динамические излучатели с целлюлозными диафрагмами. Для прослушивания музыки предусмотрен режим Studio Pro с отдельным цифро-аналоговым преобразователем ESS Sabre и аналоговым усилительным каскадом. Наушники также оснащены активным шумоподавлением и могут работать в пассивном режиме при проводном подключении без использования аккумулятора.

При этом автономность уменьшилась. Если предыдущая модель могла работать до 70 часов в обычном режиме, то у новинки этот показатель составляет до 50 часов. При использовании режима Studio Pro время воспроизведения достигает 25 часов против 35 часов у предшественника. Емкость аккумулятора осталась на уровне 1200 мА·ч.

Наушники сохранили алюминиевый корпус со складной конструкцией. Доступны два варианта оформления: Nightflight в черно-серебристых тонах и Riviera в светлой расцветке с коричневыми элементами.

Новинку уже можно заказать за 2495 долларов США. Модель отличается расширенными возможностями беспроводного подключения и поддержкой пространственного звука, однако ее цена остается высокой, а время автономной работы сократилось по сравнению с предыдущим поколением.

Источник: Ecoustics