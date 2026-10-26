Бериллий заменили магнием ради снижения искажений: Final представила внутриканальные наушники A8000 DC

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Японская компания Final представила проводные внутриканальные наушники A8000 DC, в которых отказалась от бериллиевой диафрагмы предшественника в пользу конструкции из магниевого сплава. Производитель утверждает, что такое решение позволило уменьшить искажения звука.

Оригинальная модель A8000 вышла в 2019 году. Одной из ее особенностей стал динамический излучатель с диафрагмой из бериллия. Однако со временем у компании возникли трудности с поиском материала для производства, поэтому при создании новой версии инженеры решили изменить конструкцию.

В новинке применили магниевый сплав. Он легче многих других металлов, что позволяет увеличить толщину диафрагмы без значительного роста ее массы. По замыслу разработчиков, это помогает сделать конструкцию жестче и точнее контролировать ее колебания. Производитель заявляет о снижении искажений по сравнению с предыдущей моделью, в том числе на низких частотах. Насколько это повлияет на звучание музыки, предстоит выяснить в независимых тестах.

Изменения затронули и другие элементы наушников. Для уменьшения нежелательных резонансов используется специальная подвеска, а при соединении ее с диафрагмой инженеры отказались от обычного клея. По задумке производителя, это также должно сделать характеристики разных экземпляров более стабильными.

Корпуса изготовлены из нержавеющей стали и получили темно-синее покрытие. При этом сами наушники стали компактнее по сравнению с оригинальными A8000. Конструкция с винтовым креплением вместо клеевого соединения также упрощает обслуживание.

В комплект входит съемный кабель, созданный совместно с японской компанией Junkosha. Он оснащен балансным разъемом диаметром 4,4 мм.

В Японии новинку оценили примерно в $1640. Предварительные заказы уже принимают. Информация о стоимости и сроках появления новинки в других странах пока отсутствует.

Источник: Ecoustics