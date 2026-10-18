Audiolab представила фонокорректор PPA7 с Bluetooth и оцифровкой винила в 24 бит/192 кГц

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| Новость | Аудио и звук

Компания Audiolab представила фонокорректор PPA7, который позволяет слушать винил через проводные и беспроводные наушники, подключать активную акустику и сохранять записи на компьютере. Это первая отдельная модель фонокорректора компании почти за 20 лет. Продажи устройства начнутся в конце октября 2026 года.

Автор: Audiolab через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

PPA7 поддерживает головки звукоснимателя двух типов — MM и MC. Для подключения предусмотрены отдельные стереовходы RCA, а усиление можно регулировать с шагом 1 дБ. Максимальный коэффициент усиления достигает 52 дБ для MM и 66 дБ для MC. Встроенный усилитель наушников мощностью до 600 мВт рассчитан на модели с импедансом от 20 до 600 Ом.

Для беспроводного прослушивания предусмотрен Bluetooth 5.3 с поддержкой кодека aptX HD. При этом устройство работает как передатчик: оно отправляет звук с пластинки на совместимые беспроводные наушники или колонки, но не принимает музыку со смартфона. Разъём USB-C позволяет подключить PPA7 к компьютеру на Windows или macOS и оцифровывать виниловые записи с разрешением до 24 бит и частотой дискретизации 192 кГц.

Автор: Audiolab через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Корпус модели выполнен из алюминия, а дизайн перекликается с цифро-аналоговым преобразователем Audiolab D7. Устройство получит чёрную и серебристую версии. Цена составит 499 фунтов стерлингов в Великобритании и 699 долларов в США.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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