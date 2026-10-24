Audio-Technica вернула культовый Sound Burger — теперь он работает от аккумулятора и передаёт звук по Bluetooth

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| Новость | Аудио и звук

Портативный проигрыватель Audio-Technica Sound Burger AT-SB727 воспроизводит полноразмерные виниловые пластинки, помещаясь в компактном корпусе, и работает до 12 часов от аккумулятора. Модель сохраняет конструкцию оригинального Sound Burger 1980-х годов, но поддерживает современные способы подключения. Это вариант для тех, кто хочет слушать винил без стационарной вертушки и при этом не отказываться от привычной аудиотехники.

Автор: Audio-Technica Источник: www.audio-technica.com

Механизм рассчитан на пластинки со скоростью вращения 33⅓ и 45 об/мин. Привод использует ременную передачу, а конструкция тонарма с пружинным механизмом обеспечивает прижим иглы к дорожке. Корпус раскрывается, оставляя значительную часть диска открытой во время воспроизведения. За счёт этого проигрыватель отличается от традиционных моделей с массивным основанием и полноценной крышкой.

Автор: Audio-Technica Источник: www.audio-technica.co.jp

Bluetooth позволяет передавать звук на совместимые колонки и наушники, а проводной выход — подключать проигрыватель к внешней аудиосистеме. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов воспроизведения, а зарядка выполняется через USB. При этом Sound Burger нельзя использовать как полноценный автономный музыкальный плеер: для прослушивания понадобятся наушники, колонки или другая подходящая аппаратура.

Источник: audio-technica

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Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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