Портативный проигрыватель Audio-Technica Sound Burger AT-SB727 воспроизводит полноразмерные виниловые пластинки, помещаясь в компактном корпусе, и работает до 12 часов от аккумулятора. Модель сохраняет конструкцию оригинального Sound Burger 1980-х годов, но поддерживает современные способы подключения. Это вариант для тех, кто хочет слушать винил без стационарной вертушки и при этом не отказываться от привычной аудиотехники.

Механизм рассчитан на пластинки со скоростью вращения 33⅓ и 45 об/мин. Привод использует ременную передачу, а конструкция тонарма с пружинным механизмом обеспечивает прижим иглы к дорожке. Корпус раскрывается, оставляя значительную часть диска открытой во время воспроизведения. За счёт этого проигрыватель отличается от традиционных моделей с массивным основанием и полноценной крышкой.

Bluetooth позволяет передавать звук на совместимые колонки и наушники, а проводной выход — подключать проигрыватель к внешней аудиосистеме. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов воспроизведения, а зарядка выполняется через USB. При этом Sound Burger нельзя использовать как полноценный автономный музыкальный плеер: для прослушивания понадобятся наушники, колонки или другая подходящая аппаратура.

Источник: audio-technica