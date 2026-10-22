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Шведская компания Teenage Engineering представила портативный многовходовый усилитель EP-35 со встроенными эффектами и возможностью работы от аккумулятора. Устройство оснащено линейным входом, инструментальным разъемом 1/4 дюйма и входом XLR с поддержкой фантомного питания для подключения микрофонов.

Модель поддерживает беспроводную передачу аудио по Bluetooth и объединение нескольких усилителей в систему через технологию Auracast. При стереопаре канал автоматически назначается наклоном корпуса влево или вправо. Для обработки звука гитары и вокала предусмотрены отдельные процессоры с наборами стилистических пресетов, интенсивность которых регулируется единым регулятором.

Вместе с усилителем производитель анонсировал внешнюю антенну amptenna для работы в режиме FM-радио и беспроводной MIDI-контроллер EP-127 KO Pedal с функциями лупера, метронома и поддержкой педали экспрессии. Стоимость усилителя Teenage Engineering EP-35 составляет 399 долларов США.

Источник: theverge