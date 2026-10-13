Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Alibaba выпустила в Китае Qianwen AI Clip-On Earbuds — беспроводные наушники с ИИ-функциями. Цена составляет 1099 юаней, продажи уже начались.

Наушники поддерживают несколько ИИ-функций. Пользователь может управлять функциями Qianwen с помощью голоса.

Qianwen AI Clip-On Earbuds поддерживают запись в реальном времени и офлайн-запись. Также они умеют расшифровывать записи на 92 языках.

Наушники поддерживают ИИ-перевод на 89 языках. В том числе доступен режим лицом к лицу для общения с собеседником.

Qianwen AI Clip-On Earbuds получили настройку звука от Bose. Это указывает на сотрудничество с известным производителем аудиооборудования.

Наушники выполнены в формате clip-on. Они крепятся к уху без вставки в слуховой канал.

Alibaba пока не раскрыла полное время автономной работы, характеристики драйверов и поддержку кодеков. Эти детали ожидаются в официальной карточке товара.

Дата начала продаж за пределами Китая и доступность Qianwen AI Clip-On Earbuds в других регионах пока не подтверждены. Alibaba также не объявила о запуске наушников в Европе или Северной Америке.

Источник: IT Home