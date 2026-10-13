Alibaba выпустила наушники Qianwen AI Clip-On Earbuds с ИИ-функциями

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Alibaba выпустила в Китае Qianwen AI Clip-On Earbuds — беспроводные наушники с ИИ-функциями. Цена составляет 1099 юаней, продажи уже начались.

Наушники поддерживают несколько ИИ-функций. Пользователь может управлять функциями Qianwen с помощью голоса.

Qianwen AI Clip-On Earbuds поддерживают запись в реальном времени и офлайн-запись. Также они умеют расшифровывать записи на 92 языках.

Автор: Alibaba Источник: www.ithome.com

Наушники поддерживают ИИ-перевод на 89 языках. В том числе доступен режим лицом к лицу для общения с собеседником.

Qianwen AI Clip-On Earbuds получили настройку звука от Bose. Это указывает на сотрудничество с известным производителем аудиооборудования.

Наушники выполнены в формате clip-on. Они крепятся к уху без вставки в слуховой канал.

Автор: Alibaba Источник: www.ithome.com

Alibaba пока не раскрыла полное время автономной работы, характеристики драйверов и поддержку кодеков. Эти детали ожидаются в официальной карточке товара.

Дата начала продаж за пределами Китая и доступность Qianwen AI Clip-On Earbuds в других регионах пока не подтверждены. Alibaba также не объявила о запуске наушников в Европе или Северной Америке.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 85 0
Автор SSS_R Рейтинг +313.80
Блог Аудио и звук 1189 6584 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Редкость из 1980-х: как кассетная магнитола Akai AJ-530 попала в СССР и стала предметом охоты коллекционеров

Японский бренд Akai в эпоху расцвета портативного аудио ассоциировался у любителей техники со стационарными кассетными и катушечными деками, а переносные магнитолы этой марки выходили ограниченными...

Почему яйца в магазине бывают грязными, почему их не моют на производстве и стоит ли этого бояться

Когда мы покупаем куриные яйца в магазине, нередко можем видеть на скорлупе следы помёта, перья или другие загрязнения. Почему такой продукт вообще допускается к продаже и не должны ли на...

Лондонский мост в Аризоне: как каменную облицовку разобрали, перевезли через океан и собрали заново

Если увидеть Лондонский мост в пустынном пейзаже Аризоны, первая мысль обычно одна: каким образом огромный каменный мост через Темзу вообще оказался здесь? Популярный ответ звучит...

Лакса: как китайские и малайские традиции встретились в одной пряной миске лапши

Лакса выглядит как блюдо, которое невозможно разложить по одной культурной полке. В миске лежит китайская по форме лапша, вокруг неё — бульон с кокосовым молоком или тамариндовой...

Обзор наушников Radiotehnika TD17C

В современном мире снова наблюдается рост популярности проводных наушников и портативных плееров. На мой взгляд, существует несколько объяснений этого тренда: от желания послушать любимую музыку...