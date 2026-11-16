Акустика с трехполосной конструкцией и отделкой из натурального дерева: Arendal представила колонки 1528 Bookshelf 8 Wood Edition

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Норвежская компания Arendal Sound представила на выставке Capital Audiofest 2026 обновленные версии акустических систем серии 1528 с отделкой натуральным деревом. Среди них выделилась полочная модель 1528 Bookshelf 8 Wood Edition, сочетающая массивный корпус, трехполосную конструкцию и несколько вариантов оформления.

Для серии предусмотрены три варианта отделки: орех, темный орех и дымчатый эвкалипт. Производитель сохранил прежнюю конструкцию акустики, изменив только внешний вид. За счет деревянных панелей колонки получили более привычный для домашнего интерьера облик, что особенно актуально для крупных моделей подобного класса.

Модель представляет собой достаточно массивную полочную акустическую систему высотой около 56 см и весом примерно 30 кг. В ней установлены три динамика: 8-дюймовый низкочастотный, 5-дюймовый среднечастотный и высокочастотный излучатель с 28-миллиметровым куполом. Такая конструкция рассчитана на раздельное воспроизведение разных участков частотного диапазона и более точное согласование звучания.

Стоимость новинки составляет 7500 долларов за пару. На акустику предоставляется десятилетняя гарантия.

Источник: Ecoustics