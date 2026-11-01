Акустические системы, колонки и наушники Bowers & Wilkins получили доступ к Presto Music: классика и джаз в высоком разрешении

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Компания Bowers & Wilkins расширила возможности своих беспроводных колонок и наушников, добавив в фирменное приложение музыкальный сервис Presto Music. Он ориентирован на поклонников классической музыки и джаза, которым теперь не придется использовать отдельную программу для доступа к специализированному каталогу.

После интеграции пользователи совместимых устройств смогут находить и включать произведения различных композиторов непосредственно через Bowers & Wilkins Music. В каталоге также представлены джазовые исполнители и альбомы. Для прослушивания доступны записи без потери качества, а максимальное разрешение достигает 24 бит/192 кГц. Итоговое качество зависит от возможностей конкретной акустики или наушников.

Поддержка Presto Music появилась у ряда устройств бренда, включая акустические системы семейства Formation, а также совместимые модели наушников и колонок. При этом пользователям не придется отказываться от привычных настроек: управление воспроизведением и доступ к функциям звука остаются в одном приложении.

Presto Music отличается от крупных универсальных стриминговых платформ специализацией на двух музыкальных направлениях. Помимо самих записей, сервис предлагает обзоры альбомов, интервью с музыкантами и рекомендации по выбору исполнений. Это особенно актуально для классической музыки, где одно произведение может существовать в десятках различных записей.

Еще одна особенность платформы заключается в возможности покупать музыку отдельно от подписки, в том числе в виде физических носителей. Кроме того, сервис использует систему выплат правообладателям, при которой учитывается продолжительность прослушивания, а не только количество запусков композиций.

В честь запуска интеграции владельцам совместимых устройств предоставляют три месяца бесплатного доступа. Затем можно оформить обычную подписку за 12 долларов в месяц или тариф Streaming Plus стоимостью от 15 до 17 долларов.

Источник: Ecoustics