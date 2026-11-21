Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Agasound подготовила обновленную версию проводных внутриканальных наушников Sublimation. Модель 2.0 получила переработанный корпус, измененную конструкцию подключения кабеля и съемную звуковую насадку. При этом производитель сохранил динамический излучатель, который использовался в первом поколении устройства.

Основные изменения коснулись корпуса. Он по-прежнему изготовлен из авиационного алюминиевого сплава, однако теперь конструкция стала толще. Производитель также изменил форму корпуса, чтобы улучшить посадку наушников. Лицевая панель получила более глубокие декоративные вырезы, а звуковой канал теперь выполнен в виде съемного элемента.

Еще одним отличием стал новый двухконтактный разъем для кабеля. Вместо прежнего плоского соединения используется стандарт CIEM. Это изменение затронуло и совместимость с кабелями соответствующего типа.

Акустическая часть осталась прежней. В версии 2.0 установлен 10-миллиметровый динамический драйвер собственной разработки. Он оснащен двойной магнитной системой и керамической диафрагмой с алмазоподобным покрытием.

Наушники воспроизводят звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, имеют сопротивление 19 Ом и весят около 15 г каждый. В комплект входит кабель длиной 1,2 м со сменными штекерами 3,5 и 4,4 мм. Покупателям предложат два варианта его оформления: серый и розово-красный. Также предусмотрены защитный чехол и силиконовые амбушюры.

В Японии продажи новинки начнутся 27 ноября. Официальным дистрибьютором выступит Itoya International. Стоимость наушников составит около 125 долларов США.

Источник: Notebookcheck