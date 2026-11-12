25 лет эволюции виниловых машин: Record Doctor XI обещает очистить пластинку менее чем за минуту

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Американская Pangea Audio представила Record Doctor XI — юбилейную машину для очистки виниловых пластинок, которая одновременно обрабатывает обе стороны диска и работает тише предыдущей модели. Новинка приурочена к 25-летию линейки Record Doctor и сохранила основные механизмы Record Doctor X, получив доработанную систему вакуумной очистки.

Главное отличие XI от предшественницы — сниженный уровень шума при работе пылесоса. При этом производитель не приводит конкретных значений в децибелах и не уточняет, насколько именно удалось уменьшить громкость. Двусторонняя очистка, напротив, не является новой разработкой: такую конструкцию компания использовала ещё в Record Doctor X, выпущенной в 2023 году.

Пластинка вращается благодаря электродвигателю прямого привода с высоким крутящим моментом. Два вакуумных канала — верхний поворотный рычаг и нижняя всасывающая щель — удаляют чистящую жидкость с обеих поверхностей одновременно. Перед включением вакуума пользователю всё же необходимо вручную нанести состав на каждую сторону диска. По заявлению Pangea Audio, полный цикл очистки занимает менее минуты.

Корпус машины имеет размеры 379 x 289 x 181 мм. В комплект входят зажим для фиксации пластинки с защитой этикетки от жидкости, щётка из козьей шерсти с антистатическими свойствами и чистящий состав объёмом 133 мл. Для сбора отработанной жидкости предусмотрен встроенный резервуар.

Record Doctor XI выпускается в чёрном глянцевом исполнении и отделке под карбон. Рекомендованная цена составляет 599,95 доллара. По сравнению с ультразвуковыми системами, которые могут тратить на полный цикл 7-10 минут, вакуумная машина Pangea делает ставку на более быструю очистку, хотя требует ручного нанесения жидкости.

Источник: ecoustics