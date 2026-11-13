108 микрофонов в одном «чупа-чупсе»: Blackmagic представила необычную систему записи звука

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Blackmagic Design представила микрофон Ambisonic Microphone, который способен записывать пространственный звук сразу по 64 каналам. В небольшом металлическом корпусе разместили 108 MEMS-микрофонов, а встроенный процессор преобразует их сигналы в семиканальную по порядку амбисоники систему записи. По форме устройство напоминает чупа-чупс, но внутри скрывается сложная система захвата звука со всех направлений.

Микрофон поддерживает амбисонику седьмого порядка. Это позволяет фиксировать не просто звук вокруг камеры, а полноценную пространственную звуковую сцену. Встроенный кодировщик обрабатывает сигналы в реальном времени и выдаёт 64-канальный звук с разрядностью 32 бита. Отдельный компьютер, внешние блоки обработки и дополнительное программное обеспечение для кодирования не нужны.

Подключение выполняется одним кабелем USB-C, который одновременно передаёт звук и обеспечивает питание. Микрофон можно установить на камеру Blackmagic URSA Cine Immersive, подключить к компьютеру для работы с Fairlight Live или использовать с iPhone через приложение Blackmagic Camera. Запись синхронизируется с видеоматериалом непосредственно в камере.

Выпуск намечен на декабрь 2026 года. Цена микрофона с креплением составит 1695 долларов без местных налогов и сборов. Отдельно предложат комплект за 2405 долларов с ветрозащитой и фиксируемым USB-C-кабелем. Проект вырос из сотрудничества Blackmagic Design с Apple: компания получила разрешение использовать разработанную Apple геометрию расположения микрофонов и алгоритмы пространственного кодирования.

Источник: pronews