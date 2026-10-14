Sandisk выпустила карты памяти для регистраторов и камер, рассчитанные на непрерывную запись

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Sandisk представила серию Guardian, в которую вошли две карты microSD для устройств с непрерывной записью видео: автомобильных регистраторов и камер наблюдения. Карты записывают видео вплоть до 4K и выпускаются в вариантах от 32 до 512 ГБ. По результатам внутренних тестов компании, версия на 512 ГБ рассчитана на 40 000 часов записи в Full HD, у младших ёмкостей ресурс пропорционально меньше, а в 4K часов будет меньше, чем в Full HD.

Автор: Sandisk Источник: www.sandisk.com

Карта для регистраторов, по данным Sandisk, рассчитана на тяжёлые условия вождения и переносит жару и влажность в долгих поездках.

Карта для камер наблюдения может работать вместе с сетевым хранилищем или вместо него: при обрыве связи запись остаётся на карте. Компания утверждает, что она защищена от экстремальных температур, воды и пыли и рассчитана на круглосуточную запись.

Серия уже в продаже, версия на 32 ГБ обойдётся в 28,99 доллара.

Источник: TechPowerUp

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