SanDisk выпустила CZ53C Sentinel с USB 3.2 Gen 1 и скоростью чтения до 400 МБ/с

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SanDisk выпустила в Китае серию компактных USB-C-накопителей CZ53C Sentinel. Они предназначены для видеорегистраторов и режима Sentry Mode в электромобилях, где требуется непрерывная запись видео.

CZ53C Sentinel доступны в вариантах на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Цена начинается от 499 юаней за 128 ГБ и достигает 2599 юаней за 1 ТБ.

Старшая версия на 1 ТБ рассчитана на до 40 000 часов циклической записи в режиме 7x24. Это означает, что накопитель может использоваться для непрерывной записи с перезаписью старых файлов.

Автор: SanDisk Источник: www.ithome.com

CZ53C Sentinel получили компактный корпус размером 18,5 x 13,6 x 16 мм и массу около 3 г. После подключения к USB-C-порту накопитель выступает примерно на 10 мм.

Накопители используют интерфейс USB 3.2 Gen 1 со скоростью до 5 Гбит/с. Последовательная скорость чтения достигает 400 МБ/с, однако скорость записи ниже и не раскрыта.

CZ53C Sentinel рассчитаны на работу при температуре от 0 до +60 °C и хранение при температуре от -10 до +70 °C. Такие параметры подходят для использования в салоне автомобиля, но не гарантируют работу при экстремальном нагреве или морозе.

Гарантия зависит от ёмкости: 128 ГБ и 256 ГБ получают 2 года ограниченной гарантии, 512 ГБ — 3 года, а 1 ТБ — 5 лет. SanDisk пока не объявила о доступности CZ53C Sentinel за пределами Китая.

Источник: IT Home

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