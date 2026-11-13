Lexar просит $800 за карту, которая переживёт падение с 5 метров и снимет 12K RAW

Lexar представила карту памяти Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type A — ультраскоростное решение для профессиональных кинематографистов, режиссёров и создателей контента, которым нужны скорость, ёмкость и надёжность. Благодаря протоколам PCIe Gen 4 и NVMe и двойной сертификации Video Performance Guarantee (VPG) карта обеспечивает стабильность при записи видео высокого битрейта в кинокачестве и ускоряет постобработку.

«Современные съёмки выходят за рамки привычного: видео высокого разрешения и серийная RAW-съёмка требуют накопителей, исключающих узкие места и в камере, и на площадке, — говорит Лизетт Линч, директор по маркетингу бренда Lexar North America. — Мы разработали Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type A под потребности современных кинематографистов: двойная сертификация VPG, молниеносная последовательная запись и фирменное управление тепловыделением, чтобы снимать RAW 8K и 12K без пропусков кадров».

На базе PCIe 4.0 карта выдаёт скорость чтения до 1800 МБ/с и записи до 1650 МБ/с. Двойная сертификация VPG800 и VPG400 гарантирует стабильность для видео 8K и будущих 12K RAW без потери кадров; кроме того, карта снимает узкие места буфера при высокоскоростной серийной фотосъёмке и сокращает время передачи данных, позволяя быстрее перейти от съёмки к монтажу.

Карта доступна в объёме 640 ГБ и использует технологию Pseudo Single-Level Cell (pSLC) с ресурсом более чем в 30 раз выше, чем у стандартных TLC-карт, в сочетании с интеллектуальным управлением тепловыделением для защиты от перегрева при длительных съёмках. Для работы в сложных полевых условиях заявлены восемь признаков надёжности: защита от пыли и воды по IP68, устойчивость к падениям с высоты до 5 метров, термостойкость, шифрование AES 256-bit, совместимость с широким спектром камер, защита от рентгеновского излучения, от статического электричества и от ударов.

Карта поставляется с ограниченной пожизненной гарантией и доступом к бесплатной утилите Lexar Recovery Tool. Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type A (640 ГБ) уже продаётся в авторизованных розничных сетях Lexar по цене $799,99.

Источник: TechPowerUp