Xiaomi вывела на рынок трехбарабанную стиральную машину Mijia с загрузкой 11 кг

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Техника для дома

Компания Xiaomi объявила о старте продаж стиральной машины Mijia Three-Drum 11kg, ключевой особенностью которой стала конструкция с тремя независимыми барабанами. При габаритах стандартной фронтальной модели устройство оснащено основным нижним барабаном на 10 кг и двумя верхними отсеками емкостью по 0,5 кг. Такая конструкция обеспечивает одновременную стирку верхней одежды, нижнего белья и детских вещей без риска переноса загрязнений между ними.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

Для гигиенической раздельной стирки инженеры реализовали три независимых гидравлических контура и систему автоматической дозировки моющих средств. Малые барабаны получили специальный режим проточного ополаскивания и показатель эффективности стирки 1,8, что обеспечивает удаление сложных органических загрязнений. Модель сертифицирована по стандартам дезинфекции: заявлено уничтожение до 99,99% бактерий и 100% клещей.

Основной барабан поддерживает программы удального удаления шерсти домашних животных, ускоренную быструю стирку и режим предварительного смешивания моющего средства. Машина интегрирована в экосистему Xiaomi HyperOS Connect, поддерживает удаленное управление через приложение Mi Home, голосовые команды и автоматическое взаимодействие с другими смарт-устройствами дома.

Рекомендованная розничная цена Xiaomi Mijia Three-Drum 11kg составляет 4999 юаней (~$745).

Источник: Xiaomi / Weibo

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 121 0
Автор GigaMOV Рейтинг +572.50
Блог Техника для дома 635 5343 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как живут в Супай, самом изолированном поселении США

У слова «изоляция» дурная слава. В умах людей всплывает либо недавняя самоизоляция во время пандемии, в которой, прямо скажем, хорошего было мало, либо изоляция кабелей в электрике, где, как...

Раритеты СССР, которые могут быть у вас дома: 6 вещей с неожиданной ценностью

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
При разборе старого шкафа легко оставить семейные фотографии, а остальное отправить в коробку «на выброс». Между тем коллекционный интерес иногда представляют самые неприметные предметы: советский...

Бюджетный способ попробовать костную проводимость с ИИ: обзор наушников Sanag B77S Pro Max

Костная проводимость звука — технология, которую сложно оценить по обычным характеристикам. В таких наушниках звук воспринимается не совсем привычным способом, а сама конструкция...

Княженика — ягода, которая выдерживает минус сорок, но боится жары: почему одиночный куст не даёт ягод и как вырастить её правильно

Княженику возили к царскому столу, а сегодня её можно поселить на своей грядке. Ягода мелкая, но ароматнее любой клубники. Делюсь опытом, как приручить арктическую малину в средней полосе.

Серая белка против рыжей: как завезённый конкурент меняет европейские леса без прямой охоты на соперника

Если смотреть на серую и рыжую белок в одном парке, трудно представить между ними серьёзную борьбу. Они не выслеживают друг друга как хищник добычу и не пытаются физически уничтожить соседний вид....