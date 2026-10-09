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Компания Xiaomi объявила о старте продаж стиральной машины Mijia Three-Drum 11kg, ключевой особенностью которой стала конструкция с тремя независимыми барабанами. При габаритах стандартной фронтальной модели устройство оснащено основным нижним барабаном на 10 кг и двумя верхними отсеками емкостью по 0,5 кг. Такая конструкция обеспечивает одновременную стирку верхней одежды, нижнего белья и детских вещей без риска переноса загрязнений между ними.

Для гигиенической раздельной стирки инженеры реализовали три независимых гидравлических контура и систему автоматической дозировки моющих средств. Малые барабаны получили специальный режим проточного ополаскивания и показатель эффективности стирки 1,8, что обеспечивает удаление сложных органических загрязнений. Модель сертифицирована по стандартам дезинфекции: заявлено уничтожение до 99,99% бактерий и 100% клещей.

Основной барабан поддерживает программы удального удаления шерсти домашних животных, ускоренную быструю стирку и режим предварительного смешивания моющего средства. Машина интегрирована в экосистему Xiaomi HyperOS Connect, поддерживает удаленное управление через приложение Mi Home, голосовые команды и автоматическое взаимодействие с другими смарт-устройствами дома.

Рекомендованная розничная цена Xiaomi Mijia Three-Drum 11kg составляет 4999 юаней (~$745).

Источник: Xiaomi / Weibo