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В Китае состоялась официальная презентация стиральной машины Xiaomi Mijia Washing Machine 6kg с верхней загрузкой белья. Производитель оценил прибор в 88 долларов, что составляет около 8 100 рублей.

Новая модель предназначена для стирки до 6 килограммов сухого белья за один запуск, что соответствует объему примерно 26 стандартных футболок. Прибор занимает 0,25 квадратного метра пола при физических размерах 496x507x814 миллиметров. Вертикальный формат загрузки предполагает закладку вещей через верхнюю крышку устройства, что экономит пространство перед прибором.

Инженерное оснащение машины включает 10 различных программ обработки тканей, в том числе экспресс-режим длительностью 19 минут. Пользователи могут запрограммировать отложенный запуск в интервале от 2 до 24 часов. Безопасность эксплуатации обеспечивается блокировкой элементов управления от детей.

Для гигиенического обслуживания внутренних компонентов используется встроенная функция самоочистки барабана и последующая просушка потоками воздуха, предотвращающая появление сырости и микроорганизмов. Сбор мелких частиц ткани осуществляет двухслойный фильтрующий элемент. Расход ресурсов за цикл стирки составляет 78 литров воды и 0,065 киловатт-часа электричества. Стиральная машина Xiaomi с вертикальной загрузкой поступила в розничную продажу.

Источник: 4pda