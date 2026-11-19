Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Xiaomi представила стирально-сушильную машину Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro, которая может одновременно стирать три разных партии белья. Вместо привычного одного барабана здесь установлены три: основной рассчитан на 10 кг, а два дополнительных — ещё на 1 кг каждый. Общая вместимость достигает 12 кг.

Необычная конструкция позволяет одновременно загружать постельное бельё, повседневную одежду и деликатные вещи. У каждого барабана предусмотрен собственный водяной контур, поэтому содержимое разных отсеков не смешивается. Четыре отделения автоматически дозируют моющее средство, причём количество можно регулировать отдельно для каждой зоны.

По данным Xiaomi, одновременная работа трёх барабанов сокращает время стирки на 68% по сравнению с последовательной обработкой тех же партий в обычной машине. Расход электроэнергии уменьшается на 49%, а воды — на 48%. Производитель также заявляет о классе энергоэффективности A и потреблении энергии на 40% ниже минимального уровня, установленного для этого класса.

Модель поддерживает сушку, управление через приложение Xiaomi Home и оснащена технологией Oxygen Care, использующей активный кислород для обработки белья. Предусмотрены быстрые программы на 12 минут и интенсивная стирка за 32 минуты. Xiaomi оценила новинку для европейского рынка в 1499 евро. Это первая трёхбарабанная стирально-сушильная машина компании, которую она выводит на рынок за пределами Китая.

Источник: gizmochina