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В Китае 25 ноября началась продажа новой стиральной машины Mijia Healthy Washing Pro. Она вмещает всего 2 кг белья, но отличается от традиционных моделей наличием двух независимых камер вместо одной. Каждая камера рассчитана на загрузку 1 кг белья для стирки и может одновременно сушить до 0,5 кг вещей.

Разделение камер позволяет стирать разные вещи отдельно, не смешивая их в одном цикле. Xiaomi заявляет коэффициент отмывания белковых загрязнений 1,87 и пятен крови — 1,92. Для разных типов загрязнений предусмотрено 34 специализированные программы, включая удаление следов молока, кофе, крови и фруктово-овощных джемов.

Машина оснащена двигателем с прямым приводом DD и барабанами диаметром 228 мм. Для моющих средств предусмотрена двухканальная автоматическая подача из резервуара объёмом 200 мл. По заявлению производителя, одной заправки хватает примерно на месяц использования.

Источник: ithome