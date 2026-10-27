Xiaomi выпустила стиральную машину для обуви с загрузкой до четырех пар

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Компания Xiaomi представила компактную стиральную машину Mijia Shoe Washer 3KG, предназначенную специально для обуви. За один цикл она может очистить от двух до четырёх пар кроссовок, а для быстрой стирки предусмотрен 20-минутный режим, не требующий снимать шнурки. Продажи начнутся с краудфандинговой кампании в Китае 2 ноября 2026 года.

Автор: Xiaomi Источник: www.ithome.com

Устройство занимает 0,18 м² и рассчитано на установку в прачечной или на балконе. Для очистки используется вращающаяся крыльчатка, которая создаёт объёмные потоки воды и промывает верх обуви, подошву и внутреннюю подкладку. Машина поддерживает восемь программ, включая интенсивную и быструю стирку, антибактериальную обработку, полоскание с отжимом и самоочистку. Также предусмотрена отсрочка запуска до 24 часов.

Отдельное внимание Xiaomi уделила гигиене. По данным компании, испытания показали удаление 99% грибка Trichophyton rubrum, 99,8% кишечной палочки и 99,6% золотистого стафилококка. Производитель также заявляет о подавлении размножения двух последних видов бактерий на 99,99%. Для удаления скопившихся загрязнений предусмотрена отдельная программа очистки внутренней ёмкости.

На старте краудфандинга Mijia Shoe Washer 3KG предложат по цене от 799 юаней, тогда как рекомендованная розничная цена составит 1299 юаней. Пока Xiaomi подтвердила выход устройства только на китайский рынок. Машина рассчитана на спортивную, повседневную, детскую и текстильную обувь, а также спортивные сандалии.

Источник: ithome

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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