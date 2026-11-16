Xiaomi выпустила стирально-сушильную машину Mijia Health Wash Pro с двумя барабанами

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Китайский производитель электроники Xiaomi выпустил малогабаритную стирально-сушильную машину Mijia Health Wash Pro, рассчитанную на стирку и сушку до 2 килограммов одежды. Устройство ориентировано на частую стирку малых партий белья и получило систему из двух изолированных барабанов.

Диаметр каждого отсека составляет 22,8 сантиметра. Изоляция барабанов друг от друга решает проблему перекрестного заражения — переноса микроорганизмов и аллергенов между разными типами белья, что позволяет запускать стирку нижнего белья и носков в одно время. Аппарат работает на базе инверторного мотора с прямым приводом (Direct Drive) — технологии, где двигатель соединен с валом барабана напрямую, без ременной передачи и щеток.

Автор: xiaomi Источник: 4pda.to

Бытовая техника поддерживает функцию интеллектуального распределения жидких средств для стирки. Два встроенных резервуара вмещают по 200 миллилитров бытовой химии. Автоматика подает жидкость по двум независимым каналам в объеме, зависящем от веса загруженной одежды и выбранного алгоритма, исключая оседание мыльного налета на ткани.

В арсенале модели насчитывается 34 режима работы, настроенных под конкретные типы загрязнений, среди которых пятна от ягодных джемов, соков, молочных продуктов и кофейных напитков. Стандартный процесс стирки с последующей сушкой длится 40 минут. Шелк и другие тонкие материалы обрабатываются при температуре 40 градусов Цельсия с функцией автоотключения при достижении нужного уровня сухости.

Термическая обработка внутри барабанов нейтрализует до 99,99 процента патогенных микробов и вирусов, что подтверждено сертификатом безопасности для стирки вещей младенцев. На этапе предварительных продаж в Китае компактная стирально-сушильная машина Xiaomi Mijia Health Wash Pro оценена в 310 долларов (около 30 500 рублей).

Источник: 4pda

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