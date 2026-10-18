Xiaomi выпустила компактный фен Mijia High-Speed Hair Dryer Mini с мотором на 110 000 об/мин

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Подразделение Mijia пополнило ассортимент Xiaomi новым устройством — высокоскоростным феном в миниатюрном корпусе. Рекомендованная розничная цена заявлена на уровне 299 юаней, однако на карточке товара фигурирует вводная стоимость от 199 юаней. Заказать устройство станет возможно с 20 октября с 10:00 утра через витрину Xiaomi Youpin.

Автор: Xiaomi Источник: www.ithome.com

Прибор весит 270 граммов без сетевого провода — производитель позиционирует его как дорожный и домашний вариант одновременно: для ежедневного использования, деловых поездок и перевозки в спортивную сумку. Сердце конструкции — бесколлекторный микромотор нового поколения, раскручивающийся до 110 000 оборотов в минуту и разгоняющий струю воздуха до 62 м/с. Ионизация реализована по схеме двойного воздействия с генерацией плазмы обоих полярностей: такая схема одновременно ухаживает за волосками и освобождает кожу головы от загрязнений.

Пользователю доступны две ступени оборотов и четыре температурных режима, среди предустановок значится профиль для детских волос. Палитра выпуска включает три варианта корпуса: розовый, фиолетовый и бежевый. Заборную решётку закрывает магнитная крышка, отсоединяемая для чистки, а шнур после сворачивания крепится штатным встроенным держателем.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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