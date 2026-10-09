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Xiaomi представила в Китае умный дверной замок Smart Door Lock 5C Cat Eye с видеоглазком. Устройство автоматически запирает дверь после закрытия, распознаёт посетителей и позволяет удалённо открыть замок через приложение.

Модель поддерживает до 11 способов разблокировки. Среди них AI-сканер отпечатка пальца, постоянный и гостевой пароль, мини-программа WeChat, Bluetooth и удалённое открытие через приложение Mi Home, механический ключ, а также NFC-карты, смартфоны, часы и браслеты Xiaomi.

Замок оснащён самозапирающимся механизмом: после закрытия двери не нужно дополнительно поднимать ручку. Встроенные датчики контролируют положение замка и подают сигнал, если дверь осталась приоткрытой.

Видеоглазок использует камеру на 1 Мп с углом обзора 160 градусов. Система распознаёт людей, фиксирует движение и длительное присутствие перед дверью, отправляет уведомления на смартфон и предупреждает о попытке закрыть объектив.

На внутренней стороне установлен экран диагональю 3,5 дюйма. Через него можно посмотреть, кто находится снаружи, а также использовать функцию видеосвязи. Предусмотрены запись в облако с трёхдневным циклом хранения, цветная съёмка при слабом освещении и чёрно-белый режим ночного видения.

В основе механизма лежит прямой цилиндр класса C с внутренней муфтой. Конструкция должна затруднить вскрытие после снятия внешней панели и защитить от попытки открыть дверь сильным нажатием на ручку.

Электроника получает питание от аккумулятора на 5000 мА·ч или четырёх батареек AA. Основной аккумулятор работает до пяти месяцев, а после его разряда система автоматически переключается на батарейки, сохраняя базовую функцию открытия. Также предусмотрен порт USB-C для аварийного питания.

В Китае цена по программе субсидий начинается с 999,6 юаня (около 12 800 рублей), обычная цена на JD.com составляет 1176 юаней (примерно 15 100 рублей). Российская цена и официальные поставки не объявлены.

Источник: IT Home