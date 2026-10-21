Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Xiaomi открыла предзаказ на новый компактный пылесос для автомобиля Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition. Устройство продаётся в Китае на краудфандинговой платформе по цене 189 юаней — это около 2200 рублей по текущему курсу.

Главная особенность новинки — складная конструкция. Для хранения пылесос можно сложить пополам, а при уборке разложить в прямую форму, чтобы добраться до пространства под сиденьями и в других труднодоступных зонах салона.

Несмотря на небольшие размеры, устройство получило бесщёточный двигатель диаметром 35 мм. Мотор развивает скорость до 15000 оборотов в минуту и создаёт силу всасывания 20000 паскалей — такой показатель характерен для полноразмерных бытовых пылесосов.

Автономность обеспечивают три литиевых аккумулятора ёмкостью 2500 мА⋅ч каждый. Одного заряда хватает на 40 минут работы в энергосберегающем режиме или на 16 минут при максимальной мощности всасывания. Зарядка происходит через порт USB Type-C мощностью до 22,5 Вт.

В комплект входят пять сменных насадок: узкая для уборки между сиденьями, мягкая щётка для панели приборов и вентиляционных решёток, широкая для больших поверхностей, сопло для выдувания пыли из щелей и насадка для надувания плавательных кругов и других небольших изделий.

Пока пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition доступен только в рамках краудфандинговой кампании в Китае. Данных о сроках поставок устройства в Россию и другие страны Xiaomi не раскрывала.

Источник: 4pda