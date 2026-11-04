Xiaomi анонсирует новую щетку с цветным экраном и аккумулятором на 190 дней

Xiaomi выпустила в Китае электрическую зубную щетку Mijia 2 Pro с цветным экраном, модернизированной насадкой щетки и новым мотором. Ручка оснащена цветным дисплеем, похожим на тот, что есть на Xiaomi, которая была первой зубной щеткой Mijia компании с цветным экраном. Обе модели имеют одинаковую рекомендованную розничную цену в 249 юаней, хотя более новая модель имеет несколько обновлений, включая двустороннее оповещение о давлении.

Mijia 2 Pro Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Новая зубная щетка работает на звуковом вибромоторе Xiaomi 2.0, который, по словам компании, может эффективно удалять налет. Он также поддерживает несколько шаблонов вибрации, каждый из которых соответствует определенному режиму чистки. Xiaomi обновила насадку щетки, сделав ее всесторонней амортизирующей конструкцией. Мягкий материал мягче воздействует на зубы, а более гибкая конструкция помогает щетине повторять контуры рта.

Цветной экран отображает время чистки и покрытие в режиме реального времени. Он также может показывать подсказки, когда вы пропускаете какую-то область или тратите слишком мало времени на чистку. На изображениях показаны такие сообщения, как просьба к пользователям еще раз почистить нижнюю правую область, предупреждение, когда время чистки слишком короткое, и подтверждение, когда все хорошо. По умолчанию длительность чистки составляет 4 минуты.

Mijia 2 Pro Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Еще одним дополнением является двусторонний мониторинг давления. Есть световые индикаторы, которые предупреждают вас, когда вы нажимаете слишком сильно или слишком легко. Если вы прикладываете слишком большое давление, зубная щетка автоматически снижает частоту вибрации, чтобы уменьшить нагрузку на зубы.

Электрическая зубная щетка Mijia 2 Pro заряжается через порт USB Type-C, а полная зарядка занимает около шести часов. Xiaomi заявляет до 190 дней автономной работы. Она также имеет водонепроницаемость IPX8, поэтому его можно промывать под проточной водой.

Розничная цена зубной щетки составляет 249 юаней (около 35 долларов США), а цена на краудфандинге — 179 юаней (около 25 долларов США).

Источник: Gizmochina