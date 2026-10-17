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На российском рынке стартовали продажи двух моделей беспроводных пылесосов Dreame серии Air, в которых реализована система автоматической очистки через горячий воздух. Обе модели отличаются лёгким весом и компактностью, что облегчает манёвренность при уборке помещений.

Модель Air AquaCycle Pro универсальна: она способна выполнять как сухую, так и влажную уборку благодаря двум сменным щёткам. При сухой очистке работает щётка Air TangleCut, при влажной — система AquaCycle 2.0 с вращающимся роликом, который собирает мусор и жидкость одновременно. В процессе уборки вода подаётся на ролик, снимая загрязнения, а использованная жидкость отводится. Технология Tri-Zone раздельно накапливает чистую воду, грязную воду и твёрдый мусор.

Инновационной особенностью является автоочистка базовой станции после уборки. Ролик пылесоса проходит цикл самоочистки с последующей сушкой горячим воздухом при 70 градусов Цельсия, что занимает полчаса. Станция одновременно выполняет функции зарядного устройства и хранилища для насадок.

Мотор Air AquaCycle Pro вращается со скоростью до 125 000 оборотов в минуту, развивая мощность всасывания в 100 ватт. Максимальное разрежение составляет 20 килопаскалей. Фильтрующий элемент улавливает 99,99 процента микрочастиц размером от трёхсотых долей микрометра. В щётке установлены два моторизованных лезвия, предотвращающие наматывание волос и шерсти. Функция подсветки CelesTect помогает выявить мельчайшие загрязнения.

Без трубки и насадки пылесос весит менее 900 грамм. Гибкая трубка позволяет изгибаться под 90-градусным углом, обеспечивая доступ под низкую мебель. Просвет под диванами и кроватями должен быть не менее 6,5 сантиметра. Выносливость батареи варьируется: компактная насадка держит до 40 минут, основная щётка — 35 минут, влажная щётка — 30 минут.

Air Station предназначена только для сухой уборки и оснащена более мощным двигателем. Корпус весит 1,1 килограмма, ручка складывается полностью (180 градусов) для работы под мебелью, щётка поворачивается на полный оборот (360 градусов). Мотор развивает 140 000 оборотов в минуту при мощности 100 ватт. Автономность работы достигает 40 минут.

Ключевой функцией станции является пневматический пресс, спрессовывающий пыль из контейнера (объём 0,16 литра) в одноразовый мешок (1,5 литра). Фильтрация состоит из трёх уровней: сетчатого фильтра, циклонного разделителя и HEPA-элемента, которые задерживают 99,99 процента частиц. Двухроликовая щётка использует технологию TangleCut для минимизации накопления волос.

Официальная цена Air AquaCycle Pro установлена на уровне 41 990 рублей, Air Station — 39 990 рублей. Введена ограниченная промоция до 26 октября: первую модель можно приобрести за 39 990 рублей, вторую — за 37 990 рублей. Оба пылесоса находятся в продаже у официальных дилеров.

Источник: 4pda