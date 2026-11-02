Умный дверной звонок Xiaomi получил две камеры и ночную съёмку с инфракрасной подсветкой

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Xiaomi выпустила обновлённый умный дверной звонок Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition с двумя камерами. Устройство следит сразу за двумя зонами у входа, распознаёт людей, животных и посылки. По данным производителя, аккумулятора хватает примерно на 172 дня работы.

Гаджет получил две камеры с углом обзора 150°, расположенные одна над другой. Основная камера разрешением 5 мегапикселей (Мп) направлена вперёд и снимает посетителей вместе с пространством перед дверью. Дополнительная камера на 2 Мп смотрит вниз, на пол и посылки, оставленные у порога.

Ночью обе камеры работают с инфракрасной подсветкой длиной волны 940 нанометров (нм). Такой свет невидим для человеческого глаза, поэтому на пороге не возникает красного свечения. Заявленная дальность съёмки в темноте составляет 5 метров.

Движение фиксируют два PIR-датчика, то есть пассивных инфракрасных сенсора, которые реагируют на тепло тела человека и животных. Они охватывают пространство перед дверью на 180° и обнаруживают движение на расстоянии до 5 метров. Чувствительность и интервалы между записями настраиваются в приложении Mi Home. Искусственный интеллект (ИИ) различает посетителей, коробки с посылками, кошек и собак. Также поддерживается облачное распознавание лиц.

Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 9800 миллиампер-часов (мАч). Расчёт Xiaomi основан на 20 срабатываниях в сутки с записью десятисекундных роликов.

Записи сохраняются на карту microSD объёмом от 16 до 256 гигабайт (ГБ). Бесплатно доступно циклическое облачное хранение за последние три дня: новые записи заменяют старые. Для защиты данных используются отдельный чип безопасности Mi Home и шифрование AES-128.

Через звонок можно говорить с посетителем, в том числе с изменённым голосом, или выбирать заранее записанные фразы. Ночью автоматически включается мягкая подсветка. При попытке снять устройство со стены срабатывает сигнализация, начинается запись, а владельцу приходит уведомление.

Звонок встраивается в экосистему Xiaomi HyperConnect. Трансляцию с камер можно вывести на совместимый телевизор или умный дисплей Xiaomi, а через голосового помощника XiaoAI открыть изображение голосом или проверить заряд аккумулятора.

В Китае Xiaomi Smart Doorbell 4 Pro Dual Camera Edition стоит 499 юаней, что примерно равно 75 долларам США или около 6 500 рублям. Сведения о продаже устройства в России в источнике не приводятся.

Источник: 4pda