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Xiaomi начала принимать предзаказы на новую стиральную машину Mijia в Китае. Это недорогая модель с вертикальной загрузкой, рассчитанная на 6 кг белья.

Новинка ориентирована на тех, кому нужна стиральная машина без сложных дополнительных функций. При габаритах 496 x 507 x 814 мм она занимает примерно четверть квадратного метра. По данным производителя, за один цикл в ней можно постирать до 26 футболок. Корпус изготовлен в белом цвете, а панель управления получила защиту от детей.

Всего предусмотрено 10 программ и 10 уровней подачи воды. Для небольшого количества вещей есть отдельный режим, который позволяет завершить стирку за 19 минут. Также можно отложить запуск на срок от 2 до 24 часов, чтобы машина начала работу в выбранное время.

В конструкции предусмотрен двухслойный сетчатый фильтр для сбора ворса. Кроме того, устройство умеет самостоятельно очищать барабан потоком воды и просушивать его воздухом. Эти функции помогают удалять скопившиеся загрязнения и уменьшать остаточную влажность внутри машины. В отличие от более дорогих стиральных машин бренда, новинка не поддерживает управление через приложение.

Стоимость устройства составляет примерно 85 долларов США. Продажи пока ограничены китайским рынком, а о возможном появлении модели в других странах компания не сообщала.

Источник: Gizmochina