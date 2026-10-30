Samsung добавила в холодильники функцию поиска смартфона по голосовой команде

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| Новость | Техника для дома

Samsung обновила линейку умной бытовой техники Bespoke AI, оснастив холодильники, пылесосы и стиральные машины улучшенным ИИ-помощником Bixby. Новая функция позволяет находить потерянный смартфон без использования рук.

Для поиска телефона пользователю достаточно произнести команду «Привет, Bixby, найди мой телефон» рядом с холодильником. Голосовой помощник распознаёт, кто из членов семьи обратился к нему, и инициирует звонок на нужный смартфон. Холодильники линейки оснащены экраном 22,9 см (9 дюймов) и подключены к системе умного дома — через них можно также управлять кондиционером и автоматическими жалюзи.

Автор: samsung Источник: 3dnews.ru

В обновлённую линейку вошёл беспроводной пылесос Bespoke AI Jet Ultra с мощностью всасывания 400 Вт и автономностью работы до 100 минут. На встроенном ЖК-дисплее отображаются уведомления о звонках и сообщениях с подключённого смартфона, а также данные о заряде батареи. Устройство продаётся вместе с зарядной станцией по цене 1099 долларов, что соответствует примерно 104 000 рублей.

Экранами для приёма звонков также оснастили стирально-сушильные машины. В частности, модель Bespoke AI Laundry Vented Combo получила 7-дюймовый дисплей (17,8 см), с которого можно отвечать на вызовы. Машина самостоятельно дозирует стиральное средство и открывает крышку отсека для белья по окончании программы. Стоимость новинки составляет 3099 долларов (около 294 000 рублей).

Автор: .samsung Источник: www.samsung.com

Возможность отвечать на звонки через бытовую технику распространена на всю линейку Bespoke AI, включая настенные духовые шкафы — эту функцию Samsung демонстрировала ранее на выставке CES. Технология совместима со смартфонами на Android и iOS и требует наличия учётной записи Samsung с приложением SmartThings.

Флагманские холодильники серии Family Hub получают экраны увеличенного размера — 54,6 см (21,5 дюйма) или 81,3 см (32 дюйма). Такие дисплеи позволяют запускать дополнительные приложения, включая Samsung TV и TikTok, а также служат центром управления подключёнными устройствами экосистемы.

Источник: 3dnews.ru

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