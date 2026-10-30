Samsung добавила в холодильники функцию поиска смартфона по голосовой команде

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Samsung обновила линейку умной бытовой техники Bespoke AI, оснастив холодильники, пылесосы и стиральные машины улучшенным ИИ-помощником Bixby. Новая функция позволяет находить потерянный смартфон без использования рук.

Для поиска телефона пользователю достаточно произнести команду «Привет, Bixby, найди мой телефон» рядом с холодильником. Голосовой помощник распознаёт, кто из членов семьи обратился к нему, и инициирует звонок на нужный смартфон. Холодильники линейки оснащены экраном 22,9 см (9 дюймов) и подключены к системе умного дома — через них можно также управлять кондиционером и автоматическими жалюзи.

В обновлённую линейку вошёл беспроводной пылесос Bespoke AI Jet Ultra с мощностью всасывания 400 Вт и автономностью работы до 100 минут. На встроенном ЖК-дисплее отображаются уведомления о звонках и сообщениях с подключённого смартфона, а также данные о заряде батареи. Устройство продаётся вместе с зарядной станцией по цене 1099 долларов, что соответствует примерно 104 000 рублей.

Экранами для приёма звонков также оснастили стирально-сушильные машины. В частности, модель Bespoke AI Laundry Vented Combo получила 7-дюймовый дисплей (17,8 см), с которого можно отвечать на вызовы. Машина самостоятельно дозирует стиральное средство и открывает крышку отсека для белья по окончании программы. Стоимость новинки составляет 3099 долларов (около 294 000 рублей).

Возможность отвечать на звонки через бытовую технику распространена на всю линейку Bespoke AI, включая настенные духовые шкафы — эту функцию Samsung демонстрировала ранее на выставке CES. Технология совместима со смартфонами на Android и iOS и требует наличия учётной записи Samsung с приложением SmartThings.

Флагманские холодильники серии Family Hub получают экраны увеличенного размера — 54,6 см (21,5 дюйма) или 81,3 см (32 дюйма). Такие дисплеи позволяют запускать дополнительные приложения, включая Samsung TV и TikTok, а также служат центром управления подключёнными устройствами экосистемы.

Источник: 3dnews.ru