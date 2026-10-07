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На российский рынок бытовой техники вышла линейка роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6. Ассортимент представлен тремя модификациями: базовой Xiaomi Robot Vacuum 6, промежуточной Robot Vacuum 6 Pro и флагманской Robot Vacuum 6 Max.

Все устройства серии оснащены функциями сухой и влажной уборки помещений. Техническая реализация мытья полов предусматривает непрерывную подачу воды на вращающийся валик без необходимости прерывать цикл для ручного смачивания. Навигация аппаратов и распознавание препятствий реализованы с помощью искусственного интеллекта — программных алгоритмов, анализирующих данные с оптических сенсоров для корректировки траектории и локализации загрязнений.

Модель Xiaomi Robot Vacuum 6 Max генерирует силу всасывания на уровне 35 000 Па (Паскаль — единица измерения давления, определяющая мощность тяги воздушного потока внутри устройства). Модификация на «ножках» оснащена измененной ходовой частью, позволяющей аппарату преодолевать дверные пороги высотой до 6 сантиметров.

Таким образом, серия роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6 расширила доступный выбор автоматизированных клининговых устройств в России.

Источник: hi-tech