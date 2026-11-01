Porsche выпустила кофемашину с задним спойлером от легендарной Carrera RS 2.7

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Porsche представила лимитированную кофемашину Linea Micra, в дизайне которой использованы элементы легендарного спорткара 911 Carrera RS 2.7. Необычная деталь находится прямо над поддоном для чашек: его держатель повторяет форму знаменитого заднего спойлера Ducktail, ставшего одной из визитных карточек автомобиля. Новинку немецкая компания создала совместно с итальянским производителем профессионального кофейного оборудования La Marzocco.

Автор: Porsche & La Marzocco Источник: www.yankodesign.com

Кофемашина вошла в новую коллекцию Porsche 911 Carrera RS 2.7. Версии Grand Prix White — Green и Tangerine — Black выпустят тиражом по 911 экземпляров каждая. Ещё одна модификация в цветах Grand Prix White — Blue будет доступна только в Германии, причём её производство ограничат 150 устройствами. На корпус нанесли историческую эмблему Porsche и надпись Carrera RS, а рукоятки получили лазерную маркировку RS и 2.7.

В оформлении также использованы аналоговые манометры с красными и зелёными индикаторами, стилизованные под приборы спортивного автомобиля. На боковой панели установлена табличка с индивидуальным обозначением One of 911. При этом технической основой осталась La Marzocco Linea Micra — компактная эспрессо-машина с двумя бойлерами из нержавеющей стали, которые независимо регулируют температуру приготовления кофе и давление пара. Резервуар для воды вмещает 2 литра, а управлять дополнительными функциями можно через приложение La Marzocco Home.

Вместе с кофемашиной Porsche выпустила кофемолку Pico в соответствующем оформлении. Она оснащена регулируемой магнитной опорой для портафильтра и бункером для зёрен с автоматическим закрыванием. В коллекцию также вошли чашки для эспрессо и капучино, аксессуары, одежда и масштабные модели автомобиля 911 Carrera RS 2.7 в масштабе 1:18. Продажи начались 30 октября 2026 года. Рекомендованная цена Linea Micra составляет 5790 евро, кофемолки Pico — 1550 евро.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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