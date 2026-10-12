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Xiaomi начала предзаказы в Китае на робот-пылесос Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max. Устройство предлагается в двух вариантах: с резервуаром для воды и с тонкой станцией для подключения к водопроводу и сливу.

Базовая версия стоит 4999 юаней (около 63 400 рублей), вариант с подключением к водоснабжению — 5299 юаней (примерно 67 200 рублей).

Для уборки вдоль стен, в углах и возле мебели робот использует три механические руки. Одна из них выдвигает небольшую швабру к краям столов и стульев, куда основная насадка обычно не достаёт. Во время влажной уборки устройство одновременно собирает грязную воду, чтобы швабра оставалась чистой.

Заявленная сила всасывания достигает 45 000 Па. Робот распознаёт более 320 типов объектов и загрязнений и подбирает режим уборки с учётом ситуации. При обнаружении кухни или ванной он может автоматически включить распыление воды, нагретой до 50 °C. Xiaomi также заявляет показатель обеззараживания пола 99,99%.

Для навигации используется встроенный 3D-радар. Обновлённый тонкий корпус позволяет устройству заезжать под кровати и шкафы, хотя точную высоту корпуса Xiaomi пока не указала. Робот способен преодолевать препятствия высотой до 6 см.

Mijia 7 Max продолжает линейку после Robot Vacuum 6 Max. У предшественника заявленная сила всасывания составляла 35 000 Па, а новая модель получила показатель до 45 000 Па. При этом версии 7 Max на старте стоят в Китае дешевле, чем Robot Vacuum 6 Max при запуске.

Xiaomi объявила предзаказ и цены только для китайского рынка. Дату международного запуска компания пока не называла.

Источник: Gizmochina