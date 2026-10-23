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В розничных сетях России стартовали продажи вертикальных моющих пылесосов Dreame H16 FoamWash и Dreame G14. Старшая модель оборудования получила технологию генерации пены для химической нейтрализации стойких запахов от домашних животных.

Моющий пылесос Dreame H16 FoamWash использует фирменное средство на базе биоэнзимов. Это активные микробиологические добавки, физически разрушающие органическую грязь. По данным сертификационного центра TÜV SÜD, очищающая пена уничтожает до 99 процентов химических выделений, включая аммиак и сероводород. Электроника пылесоса автоматически меняет мощность втягивания мусора до пиковых значений в 25 000 Паскалей. Этот показатель определяет силу сбора жидкостей с гладких поверхностей. Прибор трансформируется в горизонтальное положение для прохождения под мебелью с зазором 9,85 сантиметра. Очистка ролика происходит на станции самообслуживания, где валик стирается водой при 90 градусах Цельсия и обдувается горячим воздухом при 95 градусах. Полного заряда аккумулятора достаточно для 55 минут работы.

Упрощенная версия беспроводного пылесоса Dreame G14 осуществляет одновременный сбор сухого мусора и мытье полов. Мощность всасывания данной модификации составляет 23 000 Паскалей, а время работы от батареи увеличено до 60 минут. Док-станция аппарата также поддерживает функции автоматической промывки и сушки чистящего элемента. Рекомендованная розничная цена моющего пылесоса Dreame H16 FoamWash на российском рынке составляет 47 990 рублей. Купить базовую конфигурацию Dreame G14 можно за 25 990 рублей.

Источник: 4pda