ISHO представила систему, которая подбирает температуру кровати прямо во время сна

Компания ISHO представила iFlow, систему контроля температуры постели, которая не только следит за сном, но и меняет нагрев и охлаждение прямо по ходу ночи. Это первое устройство компании, влияющее на сон, а не просто измеряющее его показатели. Презентацию провёл основатель ISHO Ван Тэн (Wang Teng). Систему не нужно менять вместе с кроватью, а управляющий блок выполнен в округлом корпусе с решёткой сверху. Всю ночь iFlow отслеживает сердцебиение и дыхание методом баллистокардиографии (BCG), то есть по микровибрациям тела. Датчики охватывают всю поверхность кровати, а данные собираются отдельно для каждого из двух спящих. На этой основе система управляет нагревом и охлаждением и задаёт двоим разные температурные зоны.

Расчёты ведёт платформа MediaTek Genio 420 с производительностью 7,2 TOPS, на которой, по словам ISHO, локально работает модель для разбора физиологических сигналов. Компания заявляет, что температуру можно выставлять от 13 до 43 градусов Цельсия с точностью до 0,2 градуса. Нагрев идёт со скоростью 0,7 градуса в минуту, охлаждение со скоростью 0,29 градуса в минуту.

По данным ISHO, в её тестах с iFlow время засыпания сократилось на 10 минут, доля глубокого сна выросла на 22%, эффективность сна на 4,5%, а общая продолжительность на 27 минут.

Версия Pro получила ткань с матрицей из 512 датчиков давления, которая следит за положением тела и движениями во сне. Кроме того, в ней есть режим нагрева до 55 градусов Цельсия для борьбы с пылевыми клещами и отдельный графеновый подогрев поясницы. Ткань сделана из волокна Tencel Lyocell, и, как утверждает производитель, антибактериальная защита сохраняется после 100 стирок.

В Китае за базовую iFlow просят 9999 юаней (~$1498), версия Pro стартует с 12999 юаней (~$1948).

На этой же презентации ISHO показала умные кольца ISHO Ring и ISHO Ring Pro.

Источник: IT Home