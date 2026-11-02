Хакеры повысили температуру в холодильных установках супермаркетов в Швеции и Бельгии до 55 градусов
Спустя три недели после инцидента во Франции хакеры получили контроль над холодильными системами в супермаркетах Швеции и Бельгии. В ночь на понедельник, 2 ноября, в десятках магазинов шведских сетей Ica и Coop, а также бельгийских сетей Delhaize и Carrefour, была удаленно повышена температура в холодильном и морозильном оборудовании — вплоть до 55 градусов.
«Мы не можем отрегулировать температуру, мы не можем ее изменить. В морозильные камеры поступает горячий воздух. Все испорчено», — рассказал газете Aftonbladet Рикард Нильссон, управляющий магазином Ica в Шёбу (южная Швеция). В компании Ica сообщили, что инцидент, нарушивший работу систем охлаждения и заморозки, затронул «ограниченное число магазинов» торговые точки в Шёбу и Томелилле утром оставались закрытыми. В сети Coop подтвердили, что пострадали шесть магазинов.
В Бельгии, по данным издания NL Times, о повышении температуры в холодильных установках сообщили как минимум 40 магазинов Delhaize, а сеть Carrefour Belgium заявила о 15 затронутых точках. Материнская компания Delhaize — Ahold Delhaize — подтвердила факт «ИТ-инцидента, затронувшего системы охлаждения в ряде магазинов Delhaize», и в настоящее время оценивает ситуацию. По предварительным оценкам, ущерб исчисляется миллионами евро.
Ранее (в ночь на 12 октября) злоумышленники получили контроль над системами охлаждения в 700 французских супермаркетах. Оборудование было переведено в режим принудительного размораживания, притом что внутри находились продукты; при этом системы оповещения не сработали, а персонала в ночное время в помещениях не было. Спустя шесть часов температура внутри достигла примерно 50 градусов, а в одном из магазинов в Нормандии датчики холодильников показывали 80 градусов. Оборудование начало плавиться или загораться, сработали системы пожаротушения, что привело к порче имущества водой; целые стеллажи со свежими и замороженными продуктами пришлось выбросить. Глава компании Les Mousquetaires (материнской структуры Intermarché) оценивает убытки в десятки миллионов евро. Еще тогда аналитики сообщали о подобных сбоях в Бельгии, Нидерландах, Испании, Португалии, Польше и Германии.
В центре внимания оказались контроллеры датского производителя Danfoss — в частности, модели AK-SM 800 и AK-SC 355. Они управляют всей системой охлаждения в супермаркетах, при этом обслуживающие компании зачастую получают к ним удаленный доступ через интернет. Обе модели уже давно вышли из цикла поддержки: для AK-SC 355 это произошло еще в 2016 году, а для AK-SM 800 — в 2021-м; обновления безопасности для них больше не выпускаются.
Еще в прошлом году специалисты по кибербезопасности из компании Claroty обнаружили, что эти устройства имеют общедоступную страницу входа, где в качестве имени пользователя используется «admin», а пароль представляет собой «дневной код» (day code), который можно вычислить, зная текущую дату, установленную на устройстве. В прошлом году компания Danfoss выпустила патч для актуальной линейки моделей AK-SM 800A, однако те, кто не установил обновление, остались уязвимыми.
По данным издания The Hacker News, проблема затронула и современные устройства, на которых была установлена устаревшая прошивка; также в зоне риска оказались контроллеры производства Copeland и Dixell. Согласно оценкам, после атаки во Франции в сети оставалось около 4500 контроллеров Danfoss, доступных извне — они используются в супермаркетах по всей Европе. В Danfoss пояснили, что большинство затронутых устройств — это устаревшие модели; компания работает с клиентами над обновлением прошивок и устранением возможности прямого доступа к оборудованию из интернета. Французское ведомство CERT-FR рекомендовало отключить контроллеры от сети или ввести строгую фильтрацию доступа к ним.
Тот факт, что спустя три недели атака повторилась, свидетельствует о том, насколько медленно внедряются эти рекомендации. Супермаркеты, как правило, передают обслуживание холодильного оборудования сторонним организациям, поэтому зачастую сами не контролируют безопасность этих устройств. Кто стоит за атаками — до сих пор неизвестно: ни французские власти, ни компания Danfoss не назвали виновных. В октябре компания Ahold Delhaize уже подвергалась отдельной кибератаке, из-за которой концерну пришлось отключить ИТ-системы нескольких своих торговых сетей; нормальный режим работы был восстановлен только на прошлой неделе. Связаны ли эти инциденты между собой — пока неясно.
Существует две версии произошедшего. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен после атаки во Франции заявил, что продовольственная безопасность требует «повышенного внимания на всех уровнях», а глава сети Coopérative U Доминик Шельшер назвал нападение «беспрецедентным» и «чрезвычайно серьезным». Эксперты по безопасности уже много лет предупреждают, что критически важная инфраструктура — от электростанций до продуктовых магазинов — уязвима из-за низкого уровня защиты ИТ-систем и устаревшего программного обеспечения. При этом считается, что государственные субъекты способны и готовы использовать подобные диверсии для дестабилизации обстановки. Тот факт, что целями стали именно скандинавские и бельгийские торговые сети, вписывается в картину скоординированной кампании.
Альтернативная точка зрения исходит от самих специалистов по кибербезопасности. Трое экспертов сообщили агентству Reuters, что осуществить такую атаку, по всей видимости, было довольно просто. Кен Манро из компании Pen Test Partners допускает, что за этим могут стоять «дети, которые просто балуются»: уязвимость настолько примитивна, что для доступа к открытым системам управления не требуется государственный бюджет — достаточно просто найти их в сети и изменить настройки. Для ритейлеров разницы нет: товар в любом случае испорчен. А вот для Европы разница существенна: в первом случае ответом должно стать сдерживание, во втором — банальное обновление прошивки, которое доступно уже больше года.
Источник: Reuters
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