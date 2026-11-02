Хакеры повысили температуру в холодильных установках супермаркетов в Швеции и Бельгии до 55 градусов

Спустя три недели после инцидента во Франции хакеры получили контроль над холодильными системами в супермаркетах Швеции и Бельгии. В ночь на понедельник, 2 ноября, в десятках магазинов шведских сетей Ica и Coop, а также бельгийских сетей Delhaize и Carrefour, была удаленно повышена температура в холодильном и морозильном оборудовании — вплоть до 55 градусов.

«Мы не можем отрегулировать температуру, мы не можем ее изменить. В морозильные камеры поступает горячий воздух. Все испорчено», — рассказал газете Aftonbladet Рикард Нильссон, управляющий магазином Ica в Шёбу (южная Швеция). В компании Ica сообщили, что инцидент, нарушивший работу систем охлаждения и заморозки, затронул «ограниченное число магазинов» торговые точки в Шёбу и Томелилле утром оставались закрытыми. В сети Coop подтвердили, что пострадали шесть магазинов.

В Бельгии, по данным издания NL Times, о повышении температуры в холодильных установках сообщили как минимум 40 магазинов Delhaize, а сеть Carrefour Belgium заявила о 15 затронутых точках. Материнская компания Delhaize — Ahold Delhaize — подтвердила факт «ИТ-инцидента, затронувшего системы охлаждения в ряде магазинов Delhaize», и в настоящее время оценивает ситуацию. По предварительным оценкам, ущерб исчисляется миллионами евро.

Ранее (в ночь на 12 октября) злоумышленники получили контроль над системами охлаждения в 700 французских супермаркетах. Оборудование было переведено в режим принудительного размораживания, притом что внутри находились продукты; при этом системы оповещения не сработали, а персонала в ночное время в помещениях не было. Спустя шесть часов температура внутри достигла примерно 50 градусов, а в одном из магазинов в Нормандии датчики холодильников показывали 80 градусов. Оборудование начало плавиться или загораться, сработали системы пожаротушения, что привело к порче имущества водой; целые стеллажи со свежими и замороженными продуктами пришлось выбросить. Глава компании Les Mousquetaires (материнской структуры Intermarché) оценивает убытки в десятки миллионов евро. Еще тогда аналитики сообщали о подобных сбоях в Бельгии, Нидерландах, Испании, Португалии, Польше и Германии.

В центре внимания оказались контроллеры датского производителя Danfoss — в частности, модели AK-SM 800 и AK-SC 355. Они управляют всей системой охлаждения в супермаркетах, при этом обслуживающие компании зачастую получают к ним удаленный доступ через интернет. Обе модели уже давно вышли из цикла поддержки: для AK-SC 355 это произошло еще в 2016 году, а для AK-SM 800 — в 2021-м; обновления безопасности для них больше не выпускаются.

Еще в прошлом году специалисты по кибербезопасности из компании Claroty обнаружили, что эти устройства имеют общедоступную страницу входа, где в качестве имени пользователя используется «admin», а пароль представляет собой «дневной код» (day code), который можно вычислить, зная текущую дату, установленную на устройстве. В прошлом году компания Danfoss выпустила патч для актуальной линейки моделей AK-SM 800A, однако те, кто не установил обновление, остались уязвимыми.

По данным издания The Hacker News, проблема затронула и современные устройства, на которых была установлена ​​устаревшая прошивка; также в зоне риска оказались контроллеры производства Copeland и Dixell. Согласно оценкам, после атаки во Франции в сети оставалось около 4500 контроллеров Danfoss, доступных извне — они используются в супермаркетах по всей Европе. В Danfoss пояснили, что большинство затронутых устройств — это устаревшие модели; компания работает с клиентами над обновлением прошивок и устранением возможности прямого доступа к оборудованию из интернета. Французское ведомство CERT-FR рекомендовало отключить контроллеры от сети или ввести строгую фильтрацию доступа к ним.

Тот факт, что спустя три недели атака повторилась, свидетельствует о том, насколько медленно внедряются эти рекомендации. Супермаркеты, как правило, передают обслуживание холодильного оборудования сторонним организациям, поэтому зачастую сами не контролируют безопасность этих устройств. Кто стоит за атаками — до сих пор неизвестно: ни французские власти, ни компания Danfoss не назвали виновных. В октябре компания Ahold Delhaize уже подвергалась отдельной кибератаке, из-за которой концерну пришлось отключить ИТ-системы нескольких своих торговых сетей; нормальный режим работы был восстановлен только на прошлой неделе. Связаны ли эти инциденты между собой — пока неясно.

Существует две версии произошедшего. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен после атаки во Франции заявил, что продовольственная безопасность требует «повышенного внимания на всех уровнях», а глава сети Coopérative U Доминик Шельшер назвал нападение «беспрецедентным» и «чрезвычайно серьезным». Эксперты по безопасности уже много лет предупреждают, что критически важная инфраструктура — от электростанций до продуктовых магазинов — уязвима из-за низкого уровня защиты ИТ-систем и устаревшего программного обеспечения. При этом считается, что государственные субъекты способны и готовы использовать подобные диверсии для дестабилизации обстановки. Тот факт, что целями стали именно скандинавские и бельгийские торговые сети, вписывается в картину скоординированной кампании.

Альтернативная точка зрения исходит от самих специалистов по кибербезопасности. Трое экспертов сообщили агентству Reuters, что осуществить такую ​​атаку, по всей видимости, было довольно просто. Кен Манро из компании Pen Test Partners допускает, что за этим могут стоять «дети, которые просто балуются»: уязвимость настолько примитивна, что для доступа к открытым системам управления не требуется государственный бюджет — достаточно просто найти их в сети и изменить настройки. Для ритейлеров разницы нет: товар в любом случае испорчен. А вот для Европы разница существенна: в первом случае ответом должно стать сдерживание, во втором — банальное обновление прошивки, которое доступно уже больше года.

Источник: Reuters