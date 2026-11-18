На российском рынке бытовой техники начались продажи встраиваемой посудомоечной машины Gorenje GV16E3 по стартовой цене 47 167 рублей. Устройство шириной 59,8 сантиметра рассчитано на одновременную загрузку 16 комплектов посуды и оснащено датчиками, которые самостоятельно определяют параметры рабочего цикла без участия пользователя.

Автоматизация процессов в Gorenje GV16E3 реализована через режим «Авто». Специальные сенсоры сканируют прозрачность воды и степень загрязнения тарелок, после чего электроника сама выставляет нужную температуру, длительность работы и объем потребляемых ресурсов. Стандартный расход воды за один цикл составляет 9,9 литра. Помимо автоматического, в аппарат заложено еще пять алгоритмов, среди которых гигиенический, экономичный, интенсивный и режим для хрупкого стекла. Также предусмотрена часовая программа, которую можно сократить до 15 минут с помощью опции ускоренной мойки SpeedWash, если посуда была загружена сразу после еды.

Внутреннее пространство камеры разделено на три яруса. Верхний отсек оборудован механизмом MultiClack — системой лифтов, позволяющей менять высоту корзины без ее полного извлечения, чтобы освободить место внизу для крупных кастрюль. Держатели для тарелок складываются. Вода подается через три коромысла-разбрызгивателя на пяти уровнях давления. Уровень шума работающего двигателя не превышает 44 дБ(А), что сопоставимо со звуком негромкого разговора в помещении.

За этап просушивания отвечает механизм TotalDry, который автоматически отщелкивает замок и приоткрывает дверцу после завершения мытья. Это выпускает горячий пар наружу и обеспечивает естественную конденсационную сушку без перерасхода электроэнергии. Безопасность эксплуатации встраиваемой посудомоечной машины Gorenje GV16E3 поддерживает система самоочистки фильтра и технология AquaStop — электромагнитный клапан, мгновенно перекрывающий воду на входе при повреждении шланга или протечке корпуса. Управление происходит через сенсорную панель с индикацией времени и таймером отсрочки старта до 24 часов.

Источник: 4pda