Gorenje выпустила в России посудомоечную машину GV16E3 на 16 комплектов посуды
На российском рынке бытовой техники начались продажи встраиваемой посудомоечной машины Gorenje GV16E3 по стартовой цене 47 167 рублей. Устройство шириной 59,8 сантиметра рассчитано на одновременную загрузку 16 комплектов посуды и оснащено датчиками, которые самостоятельно определяют параметры рабочего цикла без участия пользователя.
Автоматизация процессов в Gorenje GV16E3 реализована через режим «Авто». Специальные сенсоры сканируют прозрачность воды и степень загрязнения тарелок, после чего электроника сама выставляет нужную температуру, длительность работы и объем потребляемых ресурсов. Стандартный расход воды за один цикл составляет 9,9 литра. Помимо автоматического, в аппарат заложено еще пять алгоритмов, среди которых гигиенический, экономичный, интенсивный и режим для хрупкого стекла. Также предусмотрена часовая программа, которую можно сократить до 15 минут с помощью опции ускоренной мойки SpeedWash, если посуда была загружена сразу после еды.
Внутреннее пространство камеры разделено на три яруса. Верхний отсек оборудован механизмом MultiClack — системой лифтов, позволяющей менять высоту корзины без ее полного извлечения, чтобы освободить место внизу для крупных кастрюль. Держатели для тарелок складываются. Вода подается через три коромысла-разбрызгивателя на пяти уровнях давления. Уровень шума работающего двигателя не превышает 44 дБ(А), что сопоставимо со звуком негромкого разговора в помещении.
За этап просушивания отвечает механизм TotalDry, который автоматически отщелкивает замок и приоткрывает дверцу после завершения мытья. Это выпускает горячий пар наружу и обеспечивает естественную конденсационную сушку без перерасхода электроэнергии. Безопасность эксплуатации встраиваемой посудомоечной машины Gorenje GV16E3 поддерживает система самоочистки фильтра и технология AquaStop — электромагнитный клапан, мгновенно перекрывающий воду на входе при повреждении шланга или протечке корпуса. Управление происходит через сенсорную панель с индикацией времени и таймером отсрочки старта до 24 часов.
Источник: 4pda
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