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Компания Home Harvest представила компактные умные фермы для выращивания микрозелени, салатов и пряных трав прямо на кухне. Устройства автоматически регулируют освещение, температуру, влажность и полив, а первые культуры можно собирать уже через восемь дней. Пользователю остаётся подготовить семенной коврик и добавить воду.

Устройство выпускают в двух вариантах. Harvest One оснащена одним лотком и рассчитана на одного-двух человек. Её размеры составляют 36,4 x 31,3 x 42 см, а потребляемая мощность — около 25 Вт. Более крупная Harvest Three получила три лотка, потребляет около 65 Вт и предназначена для семьи из трёх-пяти человек. Её высота достигает 81,3 см при той же ширине и глубине.

Внутри установлены светодиодная система полного спектра, керамический нагреватель, вентилятор и датчики влажности, температуры и уровня воды. Встроенная HD-камера помогает следить за ростом растений, а приложение позволяет проверять состояние фермы, получать напоминания о сборе урожая и выбирать подходящие культуры. Для выращивания используют специальные коврики с заранее подготовленными семенами, поэтому земля и отдельные горшки не нужны.

Проект запустили на Kickstarter. Стартовые взносы за Harvest One начинаются от 249 фунтов стерлингов, за Harvest Three — от 299 фунтов. Первые поставки разработчики планируют на февраль 2027 года. При этом покупателям не обязательно пользоваться фирменными семенными ковриками: система допускает применение собственных семян и материалов для выращивания.

Источник: kickstarter