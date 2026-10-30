Беспроводная стиральная машина Divya стала инструментом освобождения женского времени в развивающихся странах

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Навджот Соуни, инженер, работавший ранее в компании Dyson UK, разработал и запустил в массовое производство портативную ручную стиральную машину Divya, которая функционирует без подключения к электросети и водопроводу. Устройство адресовано миллионам женщин в развивающихся странах, проводящих часы за ручной стиркой белья.

Статистика Центра глобального развития 2025 года показывает глобальный дисбаланс в распределении домашних обязанностей: в 50 странах женщины еженедельно затрачивают на домашнюю работу в среднем 30 часов, мужчины — около 10 часов. Такая непроизводительная работа препятствует заработкам, пенсионной безопасности и личностному развитию женщин.

Машина Divya вмещает максимум 7 килограммов белья и требует 30 литров воды для одного цикла стирки — вдвое меньше, чем традиционная ручная стирка. По данным производителя, устройство сокращает время работы на 75%. Конструкция разбирается двумя инструментами, портативна и рассчитана на пять-десять лет использования.

Автор: thewashingmachineproject.org Источник: www.thewashingmachineproject.org

Замысел родился в 2016 году, когда Соуни переехал в индийскую деревню и стал свидетелем того, как его соседка Дивья тратит 20 часов еженедельно на стирку. После того как женщина отказалась от предложения купить электрическую машину — ввиду отсутствия надёжного электроснабжения в регионе — инженер создал механический аналог.

На данный момент The Washing Machine Project распространила 105 тысяч устройств в пяти странах: Ираке, Ливане, Мексике, Уганде и США. Распределение происходит через сотрудничество с международными организациями, включая Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, благотворительную организацию Oxfam и Plan International.

Компания провела этнографические исследования в 13 государствах и опросила свыше трёх тысяч семей для анализа локальных потребностей и традиций стирки. К 2030 году планируется охватить один миллион пользователей.

Машина наиболее актуальна для отдалённых, экономически уязвимых регионов и зон, пострадавших от природных катастроф, где электроснабжение отсутствует или ненадёжно. В гуманитарных программах устройства предоставляются бесплатно.

Соуни сообщил о планах развития: усовершенствование дренажной системы, укрепление колёс, увеличение люка для объёмной одежды и внедрение моделей локального производства и обслуживания в Индии.

Источник: newatlas

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