Zook Cabins показала деревянный мини-дом на четырёхосном прицепе с местами для четырёх человек

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Компания Zook Cabins показала The Outpost — компактный деревянный дом, который можно доставить на участок с помощью тягача. Модель построена на четырёхосном стальном шасси со съёмным сцепным устройством. При этом внутри оборудовано полноценное жилое пространство с кухней, ванной комнатой и двумя спальнями.

Автор: Zook Cabins Источник: www.zookcabins.com

Площадь готового интерьера составляет около 37 м². В доме предусмотрены гостиная с электрическим камином, кухонная зона с двухконфорочной электрической плитой и холодильником объёмом 9,8 куб. фута (около 278 л). Спальные места рассчитаны на четырёх человек: помимо основной спальни, есть двухъярусная кровать с матрасами Twin XL. Также предусмотрены душевая кабина, электрический водонагреватель на 40 галлонов (около 151 л) и система кондиционирования с двумя внутренними блоками LG.

Автор: Zook Cabins Источник: www.zookcabins.com

Основу конструкции составляют стены из цельных сосновых брёвен толщиной 4 дюйма (около 10 см). Снаружи дом дополняют металлическая кровля и крытая веранда. Производитель использует утепление из напыляемой пены с показателями R14-R17 для пола и потолка. Электроснабжение подключается через внешнюю панель на 100 А.

Автор: Zook Cabins Источник: www.zookcabins.com

The Outpost соответствует стандарту ANSI A119.5 и имеет маркировку RVIA. Это категория прицепных домов для размещения на подготовленных площадках, а не самостоятельный автомобиль. Zook Cabins организует доставку, однако для установки и выравнивания дома заказчику потребуется подготовить площадку.

Источник: zookcabins

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 163 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Авто и транспорт 375 13089 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Манекен, которого разбивали вместо человека: как появились автомобильные краш-тесты

Когда автомобиль врезается в бетонный барьер на испытательном полигоне, машина разрушается за доли секунды, а главный участник опыта остаётся сидеть внутри. Его голова резко уходит вперёд, грудь...

Глитч: ошибка искусства или искусная ошибка. Зачем художники намеренно ломают изображения?

Бывало ли у вас такое, что вы решаетесь прервать свою рутину и изучить какую-нибудь тему? Уже около месяца мое информационное поле строится на визуальном хаосе, и это сподвигло меня изучить...

Может ли медведь-шатун выжить, или он сразу обречён на гибель

Зимой в тайге и лесах России большинство бурых медведей спокойно лежат в своих берлогах, экономя накопленный жир. Однако среди них встречаются особи, которые не залегают в спячку или просыпаются...

Алюминий, кириллица и тихий линейный звук: Epomaker Galaxy100 Lite

Epomaker Galaxy100 Lite — ещё одна клавиатура от известного в узких кругах производителя, которая также официально вошла на российский рынок. Относительно недавно компания начала...

Будэ-ччигэ: как армейские консервы после войны превратились в одно из самых необычных корейских рагу

В одной кастрюле будэ-ччигэ легко встретить продукты, которые будто случайно оказались в разных кухнях. Рядом с кимчи кипят ломтики консервированной ветчины, сосиски, тофу и зелёный лук, сверху...

Обзор W-KING D20: большой бумбокс для вечеринок и караоке

W-KING D20 — большой бумбокс для тех, кто хочет громкий звук, караоке и живой. Она тяжёлая, но это компенсируется звуком: пять динамиков, разборчивая середина, глубокий бас и микрофоны в комплекте.