Zook Cabins показала деревянный мини-дом на четырёхосном прицепе с местами для четырёх человек

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Компания Zook Cabins показала The Outpost — компактный деревянный дом, который можно доставить на участок с помощью тягача. Модель построена на четырёхосном стальном шасси со съёмным сцепным устройством. При этом внутри оборудовано полноценное жилое пространство с кухней, ванной комнатой и двумя спальнями.

Площадь готового интерьера составляет около 37 м². В доме предусмотрены гостиная с электрическим камином, кухонная зона с двухконфорочной электрической плитой и холодильником объёмом 9,8 куб. фута (около 278 л). Спальные места рассчитаны на четырёх человек: помимо основной спальни, есть двухъярусная кровать с матрасами Twin XL. Также предусмотрены душевая кабина, электрический водонагреватель на 40 галлонов (около 151 л) и система кондиционирования с двумя внутренними блоками LG.

Основу конструкции составляют стены из цельных сосновых брёвен толщиной 4 дюйма (около 10 см). Снаружи дом дополняют металлическая кровля и крытая веранда. Производитель использует утепление из напыляемой пены с показателями R14-R17 для пола и потолка. Электроснабжение подключается через внешнюю панель на 100 А.

The Outpost соответствует стандарту ANSI A119.5 и имеет маркировку RVIA. Это категория прицепных домов для размещения на подготовленных площадках, а не самостоятельный автомобиль. Zook Cabins организует доставку, однако для установки и выравнивания дома заказчику потребуется подготовить площадку.

Источник: zookcabins