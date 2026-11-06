Zeekr 7X научился заряжаться быстрее, чем многие электромобили успевают заправиться

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| Новость | Авто и транспорт

Обновлённый электрический кроссовер Zeekr 7X поступил в предварительную продажу в Китае. Версия 2027 модельного года получила 900-вольтовую электрическую архитектуру, новую батарею ёмкостью 85 кВт·ч и систему стабилизации при разрыве шин. Стартовая цена осталась на уровне 229 800 юаней (около 34 300 долларов).

Автор: Zeekr Источник: carnewschina.com

Самый заметный результат модернизации — возможность проехать до 802 км без подзарядки по китайскому циклу CLTC. Такой показатель обеспечивает заднеприводная модификация Max+ с опциональной батареей на 103 кВт·ч. Стандартный аккумулятор этой версии имеет ёмкость 85 кВт·ч и рассчитан на 680 км. Базовый Max с батареей на 75 кВт·ч проезжает до 620 км, а полноприводный Ultra с аккумулятором на 103 кВт·ч — до 715 км.

Все версии получили 900-вольтовую систему электропривода, силовой электроники и терморегулирования. Батареи на 75 и 85 кВт·ч поддерживают зарядку мощностью до 5,5C: пополнение заряда с 10 до 80% занимает около 10,5 минуты. Для аккумулятора на 103 кВт·ч заявлена скорость 6C и примерно 10 минут на тот же диапазон. Полноприводный Ultra развивает суммарную мощность 585 кВт (785 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 2,98 секунды.

В числе других изменений — система G-ASD G-Pilot 4.1 с лидаром и 31 сенсорным компонентом, активное шумоподавление RNC и электромагнитные амортизаторы CCD. Особое внимание уделили безопасности: система стабилизации при проколе шины должна помогать сохранять управляемость даже при скорости до 240 км/ч. Также появились новые передние кресла с функцией невесомости и дополнительные варианты оформления салона и кузова. Полноценный выход обновлённой модели на рынок ожидается в четвёртом квартале 2026 года.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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