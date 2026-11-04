Zeekr 001 сможет заряжаться почти полностью за 8 минут благодаря новой технологии Geely

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| Новость | Авто и транспорт

Обновлённый электромобиль Zeekr 001 может получить систему сверхбыстрой зарядки Geely, которая пополняет заряд аккумулятора с 10 до 97% всего за 8 минут 40 секунд. Результат уже продемонстрировали в испытаниях нынешнего Zeekr 001, поэтому новая технология может стать одним из главных направлений дальнейшего обновления модели.

Автор: MIIT Источник: carnewschina.com

Речь идёт о комплексе Geely Smart Charging, представленном 23 сентября 2026 года. Он объединяет аккумулятор с поддержкой зарядки до 12C, интеллектуальное управление мощностью и зарядные станции пятого поколения. Их пиковая мощность достигает 2250 кВт. В испытаниях Zeekr 001 набрал заряд с 10 до 70% за 4 минуты 30 секунд, а почти до полного уровня — за 8 минут 40 секунд.

Новая версия получила тяговый электромотор мощностью 370 кВт (503 л. с.) и литий-железо-фосфатную батарею. Максимальная скорость в зависимости от исполнения составит 240 или 280 км/ч. Длина кузова заявлена на уровне 4977 или 5029 мм, ширина — 1999 мм, колёсная база — 3005 мм. Снаряжённая масса достигает 2350-2420 кг. Предусмотрена и установка буксировочного устройства: допустимая масса прицепа составляет 2000 кг.

При этом зарядка за 8 минут 40 секунд пока не подтверждена именно для обновлённой версии. Это предположение CarNewsChina, основанное на возможном использовании комплекса Geely Smart Charging. Сама технология уже прошла испытания на Zeekr 001: система регулирует мощность с помощью искусственного интеллекта, прогнозирует нагрев аккумулятора и управляет охлаждением. Geely также заявляет об увеличении ресурса батареи на 20% благодаря технологии восстановления литий-ионных элементов.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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