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Компания Bosch выпустила обновление приложения eBike Flow до версии 1.38. Оно расширяет возможности настройки электровелосипедов, добавляет инструменты для любителей трюков и позволяет получать больше информации о зарядке аккумулятора. При этом воспользоваться всеми новыми функциями смогут не владельцы всех моделей.

Одним из главных изменений стала настройка контроля тяги. Эта система помогает избежать пробуксовки заднего колеса на скользкой дороге и рыхлом грунте. После обновления пользователи совместимых электровелосипедов смогут выбирать один из трех уровней ее работы или полностью отключать защиту. Это позволяет адаптировать поведение велосипеда к разным условиям поездки.

Также компания добавила возможность регулировать отклик педалей. Новая функция уменьшает свободный ход трансмиссии, из-за которого усилие при нажатии на педали передается на заднее колесо с небольшой задержкой. Теперь райдеры могут настроить этот параметр отдельно для разных режимов езды, выбрав подходящий вариант для спокойных поездок или более активного катания.

Еще одно изменение касается функции Trick Check, предназначенной для отслеживания трюков на электровелосипеде. В частности, она позволяет фиксировать езду на заднем колесе. Кроме того, после установки обновления совместимые дисплеи Bosch смогут показывать примерное время, оставшееся до полной зарядки аккумулятора. Это избавляет от необходимости ориентироваться только на индикатор уровня заряда. Исключением стал базовый дисплей Intuvia 100, который не получил такую возможность.

При этом новые функции доступны не на всех электровелосипедах. Например, система контроля тяги не поддерживается двигателями Active Line. Поэтому набор возможностей после установки eBike Flow 1.38 будет зависеть от установленного на конкретном велосипеде оборудования.

Источник: Notebookcheck