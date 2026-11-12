Зачем гибриду такая батарея? Lynk & Co представила внедорожник с запасом хода 320 км

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Китайский Lynk & Co представил большой подключаемый гибридный внедорожник 900L, который способен проехать до 320 км исключительно на электротяге. Для этого автомобиль получил тяговую батарею ёмкостью 70 кВт·ч — необычно большую для подзаряжаемого гибрида. Продажи новинки в Китае должны начаться до конца 2026 года.

Lynk & Co 900L представляет собой удлинённую семиместную версию флагманского 900. Покупателям предложат два аккумулятора — на 55 и 70 кВт·ч. Заявленный запас хода на электротяге по циклу WLTC составляет соответственно 245 и 320 км. Батарейные ячейки выпускает совместное предприятие CATL и Geely.

Силовая установка объединяет двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 160 кВт (215 л. с.), два электродвигателя и полный привод. Максимальная скорость достигает 225 км/ч. При этом 160 кВт — мощность бензинового двигателя, а не всей гибридной системы.

Длина автомобиля составляет 5280 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1810 мм. Колёсная база достигает 3170 мм. Салон получил компоновку 2+2+3: два отдельных кресла второго ряда могут поворачиваться на 180 градусов и перемещаться продольно на 550 мм, позволяя пассажирам сидеть лицом к третьему ряду. В оснащение также входят два 30-дюймовых экрана и аудиосистема Harman Kardon с 31 динамиком. Цены пока не объявлены.

Источник: carnewschina