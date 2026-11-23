В Японии выпустили видеорегистратор на солнечной энергии, которому не нужны провода и подключение к бортовой сети автомобиля. Модель SDR-01 от компании Sunconnection получила аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 15 часов непрерывной записи. Камеру можно закрепить на стекле присоской и переставлять между автомобилями.

Встроенная солнечная панель подзаряжает полутвердотельный аккумулятор. По заявлению производителя, он рассчитан на 5000 циклов зарядки, а риск перегрева, вздутия и возгорания у такой конструкции ниже, чем у обычных литий-ионных батарей. Если солнечного света недостаточно, аккумулятор можно зарядить через USB-C. При этом 15 часов — заявленное время работы от полного заряда, а не гарантированная автономность при любых условиях.

SDR-01 записывает видео в разрешении 1920 x 1080 пикселей с помощью 2-мегапиксельного сенсора. Угол обзора составляет 140 градусов по диагонали, для хранения роликов предусмотрен слот microSD с поддержкой карт ёмкостью от 8 до 128 ГБ. В режиме парковки камера реагирует на движение, определяет тепловое излучение человека и фиксирует удары с помощью G-сенсора. При обнаружении подозрительной активности она может автоматически начать запись.

Новинка крепится на лобовое или заднее стекло, поэтому её установка не требует вмешательства в электрику машины. Просматривать записи и менять настройки Wi-Fi можно через приложение Viidure. В Японии SDR-01 продаётся через сеть Autobacs за 19 800 иен (около 115 евро). О планах выхода на другие рынки Sunconnection пока не сообщала.

Источник: sunconnection