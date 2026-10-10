Китайская XPENG начала допускать внешних пользователей к испытаниям роботакси YOYO, построенного на базе крупного внедорожника GX. Запись на поездки открыли 8 октября 2026 года через специальный сервис с приглашениями. До этого автомобиль прошёл более 2200 тестовых поездок с участием сотрудников компании.

За обработку данных отвечают четыре собственных ИИ-чипа Turing с заявленной совокупной вычислительной мощностью 3000 TOPS. Роботакси использует второе поколение модели VLA 2.0 и систему автономного вождения, которая обходится без лидаров и высокоточных цифровых карт. XPENG разрабатывает машину для автономности уровня L4, при которой автомобиль способен самостоятельно выполнять задачи вождения в пределах заданных условий эксплуатации.

В салоне предусмотрены кресла с функцией массажа, задний экран для развлечений и возможность заранее настроить температуру и ароматизацию воздуха. В мае 2026 года серийный экземпляр роботакси сошёл с конвейера в Гуанчжоу, а в августе компания получила разрешение на испытания без страхующего водителя за рулём на определённых категориях дорог. Однако доступ по приглашениям пока не означает полноценного коммерческого запуска: XPENG не раскрыла размер парка и дату открытия сервиса для всех желающих.

Компания рассчитывает перейти к пилотным перевозкам в 2026 году, а в 2027-м намерена начать обслуживание пассажиров без водителя безопасности. Гуанчжоу должен стать площадкой для отработки бизнес-модели перед расширением на другие рынки. XPENG также обсуждает партнёрства по роботакси в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Источник: carnewschina